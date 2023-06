Wer diesen Sommer auf die Eisenbahn in Richtung Stuttgart setzt, der kann durchaus was erleben. Denn bedingt durch Sperrungen auf der Gäubahn, müssen Zugpassagiere auf den Schienenersatzverkehr zurückgreifen.

Junge Menschen, meist gut mit dem Handy bewandert, kommen mit dem Gewirr von Teilzügen, Ersatzbussen, Bahnhofsverlegungen und Fußwegen oft zurecht. Doch wer nur selten die Bahn nutzt, kommt beim Studium von Ersatzfahrplänen oder Hochglanzbroschüren, die die einzelnen Sperrungen aufführen, schon mal ins Rotieren.

Nachfragen hilft nicht

Wer mit all dem nicht zurecht kommt, fragt nach. Doch das ist nicht so einfach. Schon bei der Frage am Freudenstädter Hauptbahnhof „Fährt dieser Bus nach Eutingen?“ gibt es bei manchen Busfahrern nur ein ungläubiges Schulterzucken – wohl auf Grund von Verständigungsschwierigkeiten. Aber immerhin weist ein kleines rotes Symbol am Bussteig 2 auf den Ersatzverkehr hin. Aber das muss man erstmal entdecken.

Zumindest fuhr dann der anschließende RE14b pünktlich ab. Nach entspannter Fahrt wurde der Stuttgarter Hauptbahnhof planmäßig erreicht. Doch dann das: Vor Baubeginn zu Stuttgart 21 waren es nur wenige Meter durch die Halle. Einmal die Rolltreppen runter und schon erreichte man den Arnulf-Klett-Platz.

Doch nun muss man einen langen und anstrengenden Weg zurücklegen, um zur U-Bahn zu gelangen. Für gehbehinderte Menschen eine echte Tortur, wenn die Uhr unablässig tickt. Pluspunkte gibt es hier für die Bahn, weil sie zumindest versucht, behinderte Reisende kostenlos mit einem Elektrofahrzeug zu befördern.

Zurück ging es dann mit dem IC 2389. Die Abfahrt war noch pünktlich um 15.16 Uhr. Doch dann sorgte eine vorausfahrende S-Bahn für eine deutliche Verspätung. Bei der Ankunft in Eutingen war der Schienenersatzverkehrbus schon längst abgefahren.

Keine Informationen

Auf den Bahnsteigen wies eine Dauerschleife im stationären Zuganzeiger auf den Schienenersatz hin – mit der eindeutigen Botschaft: „Informieren Sie sich!“ Stellt sich nur die Frage: bei wem?

War der Bahnhof Eutingen in den 70er- und 80er-Jahren noch eine echte Perle – mit Restaurant, Bahnsteig-Kiosk und selbst Bahnkantine – ist davon heute kaum noch etwas geblieben. Selbst tagsüber erfordert es mittlerweile etwas Courage, die dunkle Unterführung zu durchqueren. Da helfen auch keine schönen Zugporträts an den Seitenwänden.