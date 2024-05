1 Matthias Koch kurz vor Start seiner Tour bei einem Besuch in den Räumen des Schwarzwälder Boten in Nagold. Foto: Katzmaier

Tragisches Ende einer Wanderung für einen guten Zweck: Matthias Koch aus Jettingen ist auf seiner Tour von Venedig nach München tödlich verunglückt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte er beim Überqueren eines Baches 50 Meter in die Tiefe.









Eine Freundin der Familie Koch meldete sich am Donnerstag in deren Auftrag beim Schwarzwälder Boten und informierte über die für die Familie und Freunde schreckliche Nachricht: Matthias Koch ist auf seiner 550 Kilometer umfassenden Tour auf dem „Traumpfad“ von Venedig nach München in die Tiefe gestürzt und verstorben.