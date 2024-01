Spenden aus Ettenheim: Hilfsgüter sind bei den ukrainischen Soldaten an der Front angekommen

1 Die Hilfsgüter aus Ettenheim helfen den Soldaten an der Front. Hier sind zwei Soldaten zu sehen, die die Güter verteilten. Unter ihnen sind etwa Medikamente, Schlafsäcke und Schuhe. Foto: Stadtverwaltung Ettenheim

Mit der ukrainischen Stadt Wilchowezka hat Ettenheim seit November eine Städtepartnerschaft. Kurz vor Weihnachten wurde eine Hilfslieferung geschickt, die jetzt da ist.









Aus der Rohanstadt wurden kurzfristig Spenden für Soldaten an der Front in die ukrainische Partnerstadt Wilchowezka geschickt. Diese Hilfsgüter sind nun zusammen mit dem gespendeten Feuerwehrfahrzeug angekommen, teilt die Stadt Ettenheim mit. Die ukrainischen Soldaten würden von den Hilfen unmittelbar profitieren. „Die Hände unserer Soldaten, die täglich an vorderster Front frieren, spürten Wärme und ihre Füße Trockenheit“, erklärten die Ukrainer am Mittwoch in einer Dankesnachricht an die Stadt Ettenheim und allen Spendern.