Ettenheims Partnerstadt in der Ukraine: Hauptamtsleiterin Julia Zehnle gibt Einblicke in die Zusammenarbeit mit Wilchowezka

1 Bürgermeister Bruno Metz (rechts) und Wilchowezkas Gemeindeleiter Mykhailo Tsiryk haben eine Partnerschaft unterzeichnet. Foto: Decoux

Mit einer Delegation aus Ettenheims Partnerstadt Wilchowezka war Hauptamtsleiterin Julia Zehnle bei der kommunalen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. Der Kampfgeist der Ukrainer für ihr Land und die Demokratie hat sie beeindruckt.









Ettenheim hat am 12. November mit der ukrainischen Gemeinde Wilchowezka (auch Vilkhovetska oder Vilkhivtsi) eine Solidaritätspartnerschaft unterzeichnet. Danach nahmen die dreiköpfige ukrainische Delegation um Gemeindeleiter Mykhailo Tsiryk sowie Ettenheims Hauptamtsleiterin Julia Zehnle (am zweiten Tag auch Bürgermeister Bruno Metz) an der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz in Leipzig teil. Leipzig ist die Partnerstadt der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Über Eindrücke, Erlebtes, Impulse und konkrete nächste Schritte dieser drei Tage sprach Zehnle, die auf Ettenheimer Seite für diesen Kontakt hauptverantwortlich zeichnet, mit unserer Redaktion.