2 Ein modernes Parkhaus ist entstanden: Ab 3. Januar 2022 können Kunden, Anwohner, Besucher von Balingen und Mitarbeiter im neuen Sparkassen-Parkhaus in der Alten Hechinger Straße wieder parken. Foto: Simson

Anfang 2020 kamen die Bagger und rissen die bisherige Anlage ab. Nun stehen noch kleinere Restarbeiten an – und dann die Eröffnung: Vom 3. Januar 2022 an kann man im neuen Parkhaus der Sparkasse Zollernalb in Balingen wieder Autos abstellen. Und auch aufladen.















Link kopiert

Balingen - "Fast eine Punktlandung" – so lautet das Resümee von Markus Schmid, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Zollernalb. Zwar sei geplant gewesen, die Pforten bereits im Herbst zu öffnen. Die Verzögerung sei auf Lieferengpässe bei Baumaterialien zurückzuführen – wie bei vielen anderen Vorhaben derzeit auch. Insgesamt wurden 439 Tonnen Stahl verbaut, 1255 Kubikmeter Stahlbeton benötigt und 25 Tonnen Beschichtungen und Beschichtungsfarben verwendet – um nur ein paar der Materialien zu erwähnen.

Insgesamt ist Schmid zufrieden: Der Sparkassen-Chef spricht von der "guten und engen Zusammenarbeit aller Beteiligten", einer konsequenten Projektplanung im Zusammenspiel mit Vertretern der Sparkasse sowie den Architekten und Bauleitern Till Wäschle und Michael Kambeitz sowie dem Geschäftsführer der BWN Ingenieure Lautlingen, Guido Buschbacher, und Daniel Kroner als dem zuständigen Ingenieur. Was den Banker besonders freut: Das Vorhaben wurde am Ende günstiger als veranschlagt, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro. Nun sei man glücklich, so Schmid, "dass nun das Parkhaus mit modernem Ambiente eröffnet werden kann".

59 öffentliche Parkplätze

Auf dem Obergeschoss stehen mit der Eröffnung am ersten Werktag des neuen Jahres 59 öffentliche Parkplätze zur Verfügung, die von der Stadt Balingen angemietet werden. Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagt, er sei froh, dass der Parkdruck in der Innenstadt mit der Eröffnung der Anlage abgemildert werden könne. Alle Parkplätze sind etwas größer als der Standard und größer als im früheren Parkhaus, das marode war und abgerissen werden musste. Im Obergeschoss können täglich rund um die Uhr Fahrzeuge 90 Minuten lang abgestellt werden. Im Erdgeschoss sind rund 60 Kunden- und Mitarbeiterparkplätze vorhanden. Im Untergeschoss gibt es 70 weitere Plätze für die Mitarbeiter der Sparkasse.

"Architektonisches Juwel"

Das Parkhaus wurde vom Balinger Planungsbüro Wäschle entworfen und ist für einen Zweckbau nach Einschätzung der Sparkasse so etwas wie ein kleines architektonisches Juwel – nicht nur durch die fast schon filigrane Stahlkonstruktion, sondern auch durch die eleganten Sichtschutzblenden als Farbtupfer. Ein Hingucker: die rund 375 Quadratmeter große Photovoltaikanlage in Form eines Carports mit modernsten Solarpaneelen aus Vollglas. Markus Schmid wertet das als Beitrag der Sparkasse zum Thema Nachhaltigkeit. Aus dem Solarstrom werden die E-Tankstellen mit Energie versorgt. Davon gibt es künftig vier Stück auf dem Obergeschoss. "Das stellt eine deutlich verbesserte Infrastruktur der Lademöglichkeiten für alle in der City dar", so Schmid weiter. Drei weitere Ladesäulen befinden sich hinter dem Parkhaus.

Das Parkhaus sieht derweil nicht nur modern aus – es ist auch zukunftsweisend gestaltet: Eine breite Auffahrrampe ermöglicht die bequeme Zufahrt ins Obergeschoss. Auch an den Schranken zu den nichtöffentlichen Parkplätzen kommt modernste Technik zum Einsatz: Dank der Kennzeichenerkennung mit speziellen Kameras können Gäste der Sparkasse das Parkhaus ohne Ticket nutzen. Bei der Einfahrt wird lediglich das Nummernschild gescannt, das Kunden vor ihrem Termin bei der Sparkasse mitteilen können.