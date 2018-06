Southside Festival Polizei: Besucher feiern entspannt

Neuhausen ob Eck - Mit frischen Temperaturen und einigem Wind ist das "Southside Festival" in Neuhausen ob Eck gestartet. Ein Großteil der rund 60.000 Besucher war bereits am Donnerstag angereist, der ehemalige Militärflugplatz verwandelte sich innerhalb weniger Stunden in eine Zeltstadt. "Die Anreise war sehr staubelastet", meint Thomas Kalmbach, Pressesprecher der Tuttlinger Polizei.