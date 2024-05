1 Der Bad Liebenzeller Sophi-Park ist beliebt. Doch die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich damit, wie er eigentlich bezahlt wurde. Foto: Thomas Fritsch

Die ursprüngliche Finanzierung des Sophi-Parks wirft Fragen auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb gegen Ex-Bürgermeister Dietmar Fischer. Sie prüft, ob sein Vorgehen rechtmäßig war.









Der Bad Liebenzeller Sophi-Park erfreut sich großer Beliebtheit. Doch wie wurde er ursprünglich einmal bezahlt? Diese Frage beschäftigt nun die Staatsanwaltschaft Tübingen. Die ermittelt in diesem Zusammenhang gegen den Ex-Bürgermeister Dietmar Fischer, wie Pressesprecher Nicolaus Wegele auf Nachfrage bestätigt. Es gebe ein gemeinsames Ermittlungsverfahren zum Vorwurf der Untreue gegen Fischer im Bezug auf Pachtverträge in den Talwiesen und die Finanzierung des Sophi-Parks.