1 Für den Auftritt von Álvaro Soler sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Foto: Vincent Franken

Am Donnerstag startet mit dem Auftritt von Álvaro Soler das Warm Up für das Sommersound-Festival. Konzertbesucher müssen aufgrund der Inzidenz-Stufe 2 nun einen 3G-Nachweis vorzeigen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Álvaro Soler tritt am Mittwoch, 20 Uhr, beim Sommersound VS Warm-Up auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen auf. Noch wenige Resttickets sind an der Abendkasse verfügbar. Für die Besucher ergibt sich aufgrund der Eintretens der Inzidenz-Stufe 2 allerdings Änderung bei den Corona-Regeln vor Ort.

Bei den Konzerten sind die 3G-Nachweise (genesen, geimpft, getestet) für den Zutritt zum Konzertgelände (Auf Herdenen 44, Villingen-Schwenningen) erforderlich. Die Veranstalter bitten deshalb alle Konzertbesucher möglichst schon mit den 3G Nachweisen anzureisen um Wartezeiten an den Test-Station direkt am Eingang zu vermeiden. Einlass ist ab 18:30 Uhr, die kostenlose Test-Station ist bereits ab 17:30 Uhr geöffnet. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht - jedoch nicht an den Plätzen.

Die Regelung gilt auch für die Auftritte der Dorfrocker (Freitag) sowie von Revolverheld (Samstag) und Joris (Sonntag).