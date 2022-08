4 Thomas D gibt alles – "Die Fantastischen Vier" heizen dem Publikum auch nach 30 Jahren noch ein. Foto: Eich

Villingen-Schwenningen - "Die da?!" gibt es schon seit über 30 Jahren und zusammen sind sie Kult: Smudo, Thomas D, Michi Beck und Andi Ypsilon, genauer: Die Fantastischen Vier.

Und auch wenn die Hip-Hop-Gruppe aus Stuttgart vor allem für besten Sprech-Gesang steht, tun sie Ersteres erstmal kaum: Kein Zerreden, keine überflüssigen Pausenfüller oder erzwungenen Gags, sondern stattdessen einfach das, was die Fantas beherrschen wie nix – ihre besten Hits in Serie. Was am Abend zunächst einmal überrascht, hätte bei genauerem Überlegen eigentlich von Anfang an klar sein müssen: Wer 30 Jahre der Fantastischen Vier auf die Bühne bringen will, darf schließlich keine Zeit vergeuden, so zahlreich waren ihre Hits.

Ein "Dicker Pulli" gehört trotzdem dazu

"MFG – mit freundlichen Grüßen", "Zusammen", "Ein Tag am Meer", "Zu geil für diese Welt" – die bekanntesten Hits der Fantas waren jedenfalls nicht zu geil für diesen dritten von vier Sommersound-Abenden auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Im Gegenteil: Nach freundlichen Grüßen mit kräftig Wumms prasseln die Songs gleich zu Beginn in einem energiegeladenen Jubiläums-Medley auf das Publikum nieder. Dieses also musste sich warm anziehen – und auch bei bestem Festival-Wetter gehört ein "Dicker Pulli" in diesem speziellen Fall natürlich obligatorisch dazu. Selbst die sprödesten Geister kennen kein Halten mehr. Die Menge wogt auf Kommando der Fantas – Smudo, Andi, Thomas und Michi werfen sich die Bälle zu, stürzen von einem Song in den nächsten, ohne Verschnaufpause und ohne Gnade. Handflächen heben und senken sich im Takt, da wird gesprungen, geklatscht, gewippt.

Ein mitreißender Flickenteppich mit viel Lokal-Kolorit

Scheinbar naht- und mühelos geht das Beste aus 30 Jahren der Fantastischen Vier ineinander über, Fetzen verschiedenster Songs und ein bisschen Lokal-Kolorit in bestem "Villingen-Schwenningerisch" ergeben völlig neue, mitreißende Flickenteppiche und einen Rhythmus, bei dem man mit muss.

Auch die Künstler dürfte es lange Zeit in den Beinen gejuckt haben – die Jubiläumstour zum 30-Jährigen hat lange auf sich warten lassen – Corona sei "Dank". Sowohl 2020 als auch 2021 nahmen die Hip-Hopper Kurs auf ihre große Runde durchs ganze Land, 2022 konnte es endlich losgehen. Und nun laden sie ein, wollen die Fantas auf ihrer 30-Jahre-Tour "Danke sagen". Und wenn Michi Beck und Thomas D nimmermüde fragen "Was geht?", dann sagt das Publikum in Villingen-Schwenningen es tatsächlich ganz konkret: "Yeah Yeah Yeah" – was für ein Sommersound an diesem Abend in Villingen-Schwenningen

Info: Und weiter geht’s

Auch am letzten Festivaltag präsentiert der Sommersound VS am Freitag, 12. August, einen Top-Künstler: Mark Forster. Dieses Konzert findet im Gegensatz zu den anderen Konzerten nicht am Druckzentrum Südwest in Villingen statt, sondern auf dem Messegelände in VS-Schwenningen. Dass Forster gute Laune versprühen kann, weiß man spätestens seit den Hits "Chöre", "Sowieso" und "Wir sind groß". Tickets für das Konzert, das am Freitag, 12. August, bereits um 19 Uhr (Einlass 17 Uhr) beginnt, gibt es unter www.schwabo.de/tickets oder unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90.