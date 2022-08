15 "Werft die Hände in die Luft", fordern die Fantas ihre Fans vor der Bühne am Druckzentrum auf. Und das machen sie auch: Von Anfang an schwappt die Stimmung der 3000 Konzert-Besucher über. Foto: Eich

Rund 3000 Fans haben die Fantastischen Vier am Sonntagabend beim Sommersound mit Hip Hop vom Feinsten in ihren Bann gezogen. Doch wie kommen so viele Festival-Besucher überhaupt problemlos aufs Areal des Druckzentrums?















Villingen-Schwenningen - Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr: Auf dem Parkplatz zwischen Schwarzwald-Baar-Center und Toom-Baumarkt stehen nur ganz vereinzelt Autos. Der große Campingwagen mit dem Nummernschild aus Düren fällt auf. Seine Insassen: Sandra und Mario aus NRW, die auf dem Rückweg ihres Italien-Urlaubs einen Zwischenstopp in VS einlegen, um die Fanta 4 wieder einmal live zu erleben.

Zwei Eingänge zum Festivalgelände

Den Weg zum Festivalgelände am Druckzentrum gegenüber haben sie bereits ausgekundschaftet, und das ohne Probleme, wie sie sagen. Sie werden über den Eingang unterhalb der B 523 auf das Areal gelangen. Bis zum Einlass um 18 Uhr machen sie es sich auf ihren Campingstühlen gemütlich.

Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite des Industriegebiets Auf Herdenen hinter dem Druckzentrum, wo sich der zweite Eingang befindet: Ein Mitarbeiter des Security-Unternehmens Night Guard Südbaden weist die ersten Besucher mit ihren Autos auf den Parkplatz der Firma Aptar ein. Ein weiterer Firmenparkplatz nebenan steht für die Festivalgäste zur Verfügung. Bisher habe alles super funktioniert, sagt er, von Parkplatzchaos keine Spur, auch an beiden Konzertabenden zuvor nicht. Die Night Guards seien quer über das Festivalgelände und über das Industriegebiet verteilt, ergänzt der Mitarbeiter, so auch am unteren Kreisel.

Polizei weist den Weg

Und dann kommen sie mehr und mehr: Die Anhänger von Smudo, Thomas D, Michi Beck und Andi Ypsilon, jung und alt, die ihre Lieblings-Hip-Hopper während ihrer Jubiläumstour auch in der Doppelstadt erleben möchten. Julia und Thomas sind mit dem Fahrrad aus Villingen gekommen, weil sie befürchtet hatten, keinen Parkplatz mehr zu ergattern. Über die Organisation zeigen sie sich sehr angetan. "Es ist klasse, wenn die Infrastruktur vom Gewerbegebiet mitgenutzt werden kann", finden sie.

Mittlerweile ist am Toom-Parkplatz die Polizei mit zwei Streifen vor Ort, weist die Autos ein und zeigt den Fans den Weg entlang der Baustelle zum Eingang an der B 523.

Besucher zeigen sich in jeder Hinsicht angetan

Das klappt auch wirklich gut: "Die Hinfahrt und das Parken klappte ohne Probleme", weiß die aus der Nähe von Schönwald stammende Miriam Rütschle. Sie konnte einen Parkplatz am Schwarzwald-Baar-Center ergattern und so gemütlich zum Druckzentrums-Festivalgelände laufen. Schon seit längerem kenne sie die Fantastischen Vier, doch spätestens seit der Jury-Mitgliedschaft der Rapper bei der Fernsehsendung The Voice war klar, dass sie auf das Konzert muss – zumal es ja ganz in der Nähe ist. "Es ist schon toll, dass VS sein eigenes Festival hat, man Konzerte großer Künstler genießen kann und das bei überschaubarer Besucherzahl", zeigt sich Rütschle beeindruckt.

Auch Cornelia Wolber mit ihrer Tochter Annika freuen sich auf das Konzert mit den Rappern. Genauso wie Miriam Rütschle haben sie problemlos zum Druckzentrum gefunden – für die beiden aus Tennenbronn stammenden ist das Konzert auch ein Heimspiel. "Toll, dass es Konzerte hier gibt und wir die Fantas sehen dürfen", finden sie. Mama Cornelia sei bestimmt schon seit 17 Jahren ein Fan, wie sie lacht, aber nun wollte auch Annika die vier Rapper live erleben, seit sie diese bei The Voice Kids gesehen hat. "Bis jetzt lief jedenfalls alles super", resümieren die beiden in der Warteschlange beim Einlass.

Ein Lied für Villingen-Schwenningen

Spätestens, als es dann um 20.30 Uhr losgeht, gibt es für das euphorische Publikum kein Halten mehr. Mit den Händen in der Luft singen und tanzen sie zu den Top-Hits ihre Seele aus dem Leib. Dem heimischen Veranstaltungsort wurde sogar ein eigener Song gewidmet: "Villingen-Schwenningen" tönt es laut im Kanon aus den Kehlen der vier Rapper. Die richtige Musik kann eben sogar ein einfaches Industriegebiet zum Beben bringen.