Sommer-Feeling in Horb

Gegen die Hitze hilft am besten ein kühles Getränk. Klar, am besten im Freien. Der Schwarzwälder Bote macht den Sonnenterrassen-Check in Horb.















Horb - Unsere schöne Stadt hat jede Menge Sonnenterrassen, Biergärten und Außengastronomie. Legendär, wie Schwabo-Reporter Jürgen Lück Mitte Dezember vor dem Bistro Hag zwischen den beiden Treppen am Tisch den Cappuccino in der Sonne am Bahnhofsplatz genossen hat. Windgeschützt und warm. Eine Sonnenterrasse, die auch bei Kälte funktioniert. Grund genug, jetzt im Hochsommer den großen Sonnenterrassen-Test zu machen. Wo ist es heiß, angenehm, wo kühl?

Landgaststätte Priorberg

Ganz oben geht es los. Vor dem Landgasthaus Priorberg sind die Schirme gerade geschlossen. Holzstühle, gemütlicher Zaun. Der Wind weht leicht oben auf dem Berg. Die Sonnenterrasse ist Richtung Westen, in denen die Bäume die Abendsonne verschatten. Der ideale Platz abends – vor allem, wenn der Wind an diesem Abend weht.

Gasthof Adler

Direkt vor Sigi Hellsterns Gaststätte Adler sind die Bänke auf dem Gehweg aufgebaut. Dazu Schirme. Leider ist der Rasen im Schloßgarten mit den herrlichen Bäumen noch nicht angegangen, so dass die Wirtin hier bisher noch keine Stühle und Tische aufstellen konnte und durfte. Bis dahin heißt es: Mittags lieber reingehen. Oder zum Mitnehmen bestellen und auf die Bank gegenüber am Schloßgarten im Schatten genießen bei der Hitze. An kühleren Tagen dagegen ideal auch Mittags.

Porto Neckar – altes Freibad Horb

Direkt am Neckar können die Gäste im Porto Neckar wählen, wie sie sitzen wollen: In der Lounge direkt mit Blick aufs Wasser, unter den schattigen Bäumen links vom Kiosk oder unter den Pavillons rechts vom Kiosk. Wirt Lilo Fradella hat alles im Angebot: kühl, schattig oder warm.

Gleis Süd

Wer auf dem Foto genau hinguckt, weiß: Hier ist man gut beschirmt. Die Kaufland-Fassade schützt ab Nachmittag vor der Sonne, der Bahnhof davor. Dazu noch Wasserspiele. Clever: Wirt Carsten Müller vom Gleis Süd hat gleich Heizstrahler mit installieren lassen, damit die Gäste auch an kühlen Abenden nicht frieren.

Bistro Hag

Die Sonne scheint sogar im Winter zwischen Bahnhof und Kaufland auf die Sonnenterrasse von Gastronom Hidir Özer. Mit einer riesigen Markise bis zur Straße sorgt er dafür, dass man beim Bistro Hag immer sitzen kann, solange sie scheint. Und auch danach. Sogar im Winter, wenn man sich zwischen die Treppen setzt.

Succulent

Geschickt haben Wirtin Chowei und ihr Mann Chen vom Succlent eine Sonnenterrasse gebaut, die beides kann: Holzboden, nach Süden gerichtet. An der Seite zur Lindenstraße haben sie Holzständer mit Wellplatten aufgebaut – merkt man bei heißen Temperaturen. Durch den seitlichen Windschutz aber der perfekte Platz an kühleren Tagen. Zum Bahnhofsplatz hin unter den Markisen ist es in der Glühsonne deutlich kühler und angenehmer.

Flößer 77

Der Biergarten auf der Inselspitze ist ein Sommerprojekt von Quartier 77-Wirt Johannes Kiefer. Recht spärlicher Baumbewuchs, Schotter auf der Erde. Kein Schutz, nur Schirme, vor der Sonne, wenn sie richtig glüht. Abends sorgen dann die Laubbäume im Westen für Abkühlung. Sehr beliebt – auch bei SPD-Chefin Saskia Esken – die Pavillons direkt am Neckar. Abends definitiv auch bei Hitze ein toller und beliebter Treff! Dann knipft Johannes noch die Lichterketten in den Bäumen und den Pavillons an und schafft Romantik.

La Dolce Vita

Im Herzen der Kernstadt bieten die Wirte Vicky und Koray Yildiz vom La Dolce Vita beides: Direkt an der Neckarstraße mit Pflastersteinen, Schirmen und Südausrichtung die Sonnenterrasse für Sonnenhungrige. Auf dem Platz gegenüber mit Holzboden und komplett abgedeckt die Außengastronomie für alle, die es etwas kühler mögen.

Konditorei Steiner

Geheimtipp: Konditorei Steiner. Monika Steiner hat in der Hirschgasse die angenehmste Sonnenterrasse für alle, die gerne von historischen Bauten ummantelt sind. Oben vor dem Steinhaus oder an der Seite die Hirschgasse hoch. Nur Schatten. Aber die Steine speichern die Wärme

Kö23

Das hat Gastronom Bernd Rausch vom Kö23 clever gemacht: Nach Süden hin schützt das Gebäude, abends kommt die Sonne dann durch. Alles beschirmt – seine Sonnenterrasse funktioniert bei Hitze, aber auch, wenn die Sonne nicht mehr so bruzzelt.

Quartier 77

Der Blick nach Süden, die Bäume schattig, davor die Beton-Steine. Gastronom Johannes Kiefer hat auch seiner Sonnenterrasse vor dem Quartier 77 seinen eigenen Stil gegeben. Funktioniert in der Hitze, angenehm aber auch bei kühleren Temperaturen.

Rauschbart

Der in Deutschlands schönstem Biergarten, dem Rauschbart, nicht glücklich wird, der ist selbst schuld. Selbst bei brütender Hitze sorgen schattige Bäume für Abkühlung. Wer Sonne will, geht ganz nach vorne und genießt den Ausblick ins Neckartal. Ganz oben bei den Sonnenterrassen!

Straub’s Krone

Eine echte Sonnenterrasse nach Süden von Horbs Meisterkoch Martin Straub in seiner Krone in Bildechingen. Unten Pflaster, oben stabile bequeme Stühle, Schirme, Blumen. Ideal, um bei Bruthitze abends gepflegt zu essen. Für die Zigarette danach gibt es bei Straub’s Krone noch die Lounge ums Eck, die auch mittags der kühlste Platz ist.

Camping Gaststätte Schütte

Inge Reich hat in diesem Jahr ein Paradies von Sonnenterrasse auf der Schütte übernommen. Der Biergarten liegt zwar Richtung Süden, aber hohe Bäume und ein Wasserspiel sorgen hier für Abkühlung auf dem Rasen, auf dem die Stühle und Tische stehen. Sonnig, aber garantiert trotzdem ein angenehmes Klima auf der Gaststätte Schüttehof.