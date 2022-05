1 In einem Video auf dem Youtube-Kanal des Bang Your Head Festivals meldet sich Veranstalter Horst Franz zu Wort. Foto: Screenshot BYHFestival/Youtube

Nach monatelangem Rätselraten gibt es endlich Nachrichten zur Zukunft des Bang Your Head Festivals: Veranstalter Horst Franz hat sich am Samstag in einem Video zu Wort gemeldet.















Balingen - Wie geht es weiter mit dem Bang Your Head Festival? Die Veranstalter hatten die Fans monatelang im Ungewissen gelassen, was zuletzt für Wut und anklagende Kommentare auf der Facebookseite des Festivals gesorgt hatte. Jetzt hat sich Festival-Macher Horst Franz in einem Video zu Wort gemeldet. "Dieses Jahr ein Bang Your Head zu veranstalten, ist ein Ding der Unmöglichkeit", sagt er darin und nimmt damit auch den letzten Fans die Hoffnung. Als Hauptgrund nennt er die Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg sowie den Personalmangel durch Corona - und seinen persönlichen Gesundheitszustand.

Er bedankt sich "für die unzähligen Genesungswünsche" und gibt zu, auf Anraten seiner Ärzte künftig kürzer zu treten. Er sei "dem Sensenmann zweimal mehr als haarscharf von der Schippe gesprungen", habe mehrere Chemotherapien und Stammzellentransplantationen überstanden und private Tiefschläge erlitten. Das Video unterstreicht seine Worte, die besagen, dass er die Hälfte seines Ursprungsgewichts verloren habe - genauso wie "meine Muskeln und meine Kraft".

Man habe er nach einem Kooperationspartner für das Festival gesucht und offenbar gefunden. Die Vertragsverhandlungen dauern laut Franz noch an. Ein großer Headliner soll in Kürze bekannt gegeben werden. Er könne den Unmut der Fans verstehen, habe jedoch nicht länger mit Durchhalteparolen vertrösten wollen.

25. Auflage findet vom 13. bis 15. Juli 2023 statt

"Wir haben alles Mögliche versucht, diese Situation zu vermeiden, aber die Umstände haben uns gemeinsam gewzungen, das Festival ein weiteres Mal zu verschieben", erklärt er. Die bereits gekauften Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten.

Der nächste Termin für die 25. Auflage des Events ist übrigens vom 13. bis 15. Juli 2023. Franz verspricht abschließend "das größte Bang Your Head Festival, welches bis dato jemals in Balingen stattgefunden hat".