4 Viele der Metal-Fans sind jedes Jahr in Balingen dabei. Archivbilder. Foto: Frank Engelhardt

Der letzte Post auf der Facebookseite des Balinger Bang-Your Head-Festivals liegt bereits drei Monate zurück. Seither herrscht Funkstille von Seiten der Organisatoren. Was anfangs mit Genesungswünschen für Chef Horst Franz kommentiert wurde, erntet inzwischen zunehmendes Unverständnis.















Link kopiert

Balingen - "Wir müssen Euch hinsichtlich der konkreten Aussage, ob und in welcher Form unsere Sommerfestivals stattfinden, leider noch ein wenig länger um Geduld bitten", heißt es am 6. Februar auf der offiziellen Fan-Page. Einst treue BYH-Anhänger haben inzwischen jedoch die Schnauze voll, der Geduldsfaden scheint gerissen. Auf die zahlreichen Kommentare reagiert das Management bislang nicht. Auch unsere Redaktion hat keine weitere Stellungnahme erhalten.

Der Termin für das Open-Air in Balingen wäre vom 14. bis 16. Juli gewesen. Wegen der Pandemie mussten die Veranstalter in den vergangenen zwei Jahren alle Konzerte absagen. Die bereits erworbenen Tickets wurden zuerst auf 2021 und schließlich auf 2022 übertragen. Der gesundheitliche Zustand von "Bang Your Head"-Chef Horst Franz sei ein Grund dafür, dass es in letzter Zeit so ruhig um das Festival wurde, hieß es.

Auf den Post im Februar hagelte es Genesungswünsche für den Festivalmacher. Wie von Claudia B.: "Gute Besserung an Horst🍀🍀und danke für das Statement. Wir bleiben BYH treu." Auch Andreas V. kommentiert verständnisvoll auf die ungewisse Lage: "Wenn einer ganzen Branche der Boden unter den Füssen weggezogen wird und wie im Falle von Horst, Dinge die man mit Herzblut macht und die bei allem Stress ja auch zu verdammt viel Lebensfreude beitragen unmöglich gemacht werden - dann ist das jenseits von frustriend - und ich verstehe völlig, dass Ihr derzeit keinerlei Zusagen machen könnt."

Doch langsam, aber sicher schwindet das Verständis: "Ja Leute was ist los? Findet das BYH statt oder nicht? Sollte ja eigentlich wenn man sich die aktuelle Lage ab heute anschaut, oder wie? Die Leute wollen wissen, ob man Urlaub nimmt, Hotel und ggf. Flug bucht." "Hallo Bang your head, gibt es hier noch einen Ansprechpartner? Auf allen Kanälen wird nicht mehr reagiert!"

Als auch auf diese Fan-Posts keine Antwort kommt, spricht unter anderem Volker S. Klartext: "Erst einmal alles Gute an Horst! Es ist eine absolute Frechheit, was ihr Euch erlaubt! Niemand weiß was los ist! Jahrelang beim ByH gewesen, Euch immer unterstützt und ihr habt es nicht nötig Euch zu äußern! Steckt Euch das Geld in den A....! Feierabend! Nie wieder ByH!".

Und auch Stefan K. ist enttäuscht: "Ganz ehrlich das hier ist ein Witz. Wo ist jetzt der seitens des Veranstalters geforderte Zusammenhalt der Szene? Zuerst jammern dass das Publikum nicht zahlreich erscheint und dann auf die treuen Byh Fans geschissen. Genauso kommt mir das vor. Die Kohle kann ich mir wohl in die Haare schmieren. Fakt ist nie wieder Byh. Ich bin echt stinksauer ."

Die Kommunikation zwischen Organisation und Fans scheint gescheitert. Die Chancen auf ein Bang Your Head 2022 stehen offenbar schlecht. Auch wie es mit dem Rock of Ages aussieht, das von denselben Organisatoren veranstaltet wird, steht in den Sternen.

Wer in alten BYH-Erinnerungen schwelgen will, kann das nachfolgend tun: