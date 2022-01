2 In der Skihütte konnte der Lift gut gelagert werden. Foto: Dold

Der Skilift in Gütenbach pfeift aus dem letzten Loch: Doch nun gibt es Abhilfe – und zwar aus Tennenbronn. Der Ski-Club Gütenbach hat den Lift, der einst im Affentäle im Einsatz war, erworben.















Schramberg - Dieser wird künftig am Skilift Bühlberg im Einsatz sein. In Tennenbronn hatte sich kein Betreiber mehr gefunden, zudem war die Schneelage in den vergangenen Jahren meist mau. Daher wurde der Skilift versteigert an den Höchstbietenden – und das war letztendlich der Ski-Club Gütenbach.