Viel Aufwand, wenig Ertrag Skilift in Tennenbronn gibt es nicht mehr

Am Donnerstagnachmittag fiel nun aber auch dort die endgültige Entscheidung – und sie fiel negativ aus: "Wir können das als Skiverein weder personell noch finanziell stemmen", bedauerte Philipp Weisser, Vorsitzender der Skifreunde. Bis zuletzt habe der Verein gehofft, dass die Stadt den Lift weiter betreiben würde, aber diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen.

Gründe gibt es dafür mehrere. Der Erste: "Es wird immer schwieriger mit den Schneeverhältnissen", sagt Manfred Moosmann. Im vergangenen Winter habe es an keinem Tag genügend Schnee zum Skifahren gegeben.

In den Jahren zuvor war der Lift an 22, beziehungsweise 14 Tagen im Jahr im Einsatz. "Im Schnitt waren es neun Besucher pro Tag", weiß Moosmann. Die Nutzer waren vor allem die Teilnehmer der Kurse der Skifreunde. Für den Tourismus habe der Skilift keine Relevanz, weil es keine Anmeldungen mit der Gästekarte gegeben habe.

Auch aus finanzieller Sicht war das Ganze ein Verlustgeschäft. "Im Winter 2017/18 gab es beispielsweise Einnahmen über Eintrittsgelder von 316 Euro. Die Kosten liegen aber bei jährlich etwa 4000 Euro", rechnet Moosmann vor.

Der bisherige ehrenamtliche Betreiber des Lifts, dem der Ortschaftsrat sehr dankbar sei, habe eine Aufwandsentschädigung erhalten. Zudem war eine jährlich TÜV-Prüfung notwendig. Und auch der Aufbau des Lifts, der den größten Teil des Jahres im Gerätehäuschen gelagert wurde, sei aufwendig gewesen. "Das war immer ein großer Act", so der Ortsvorsteher.

Nun wurde also die Reißleine gezogen, nachdem der Lift mehrere Jahrzehnte in Betrieb war. Insbesondere die Kinder aus Tennenbronn und den umliegenden Orten lernte an dem 220 Meter langen Buckel im Affentäle das Skifahren. "Wenn er gut genutzt worden wäre und es genügend Schnee hätte, hätte man darüber nachdenken können", sagt Moosmann. Man gebe ungern etwas ab, aber nun müsse man sich endgültig von dem Lift verabschieden.

Schnäppchenjäger können den Skilift meistbietend erwerben

Zudem hätten ein Betriebsleiter sowie ein Stellvertreter gesucht werden müssen. Die zwei Personen hätte der Ortsvorsteher gefunden gehabt, aber das spielte letztlich keine Rolle mehr.

Wer nun aber bald ein gutes Stück Tennenbronner Tradition besitzen möchte, hat die Chance dazu: "Wir werden den Skilift meistbietend verkaufen", stellt Moosmann in Aussicht. Dieser kann theoretisch bis zu 500 Personen pro Stunde transportieren.

Früher habe es in Tennenbronn einige private Lifte gegeben, erinnert er. Wer also das passende steile Gelände hat, könnte sich also den Lift sichern – gegen das nötige Kleingeld.