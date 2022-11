6 Mehr als 400 Läufer machen sich beim Lauf des Hechinger Ski-Clubs auf den Weg hinauf zum Zoller. Foto: Kauffmann

Ein Lauf hinauf zur Burg Hohenzollern – das gibt es nur beim Hechinger Ski-Club. Zahlreiche Läufer aus der Region sind an den Start gegangen. Den meisten von ihnen kam es dabei jedoch weniger aufs Tempo an. "Dabei sein ist alles", hieß das Motto.















Hechingen - Rund um’s Weiherstadion lässt sich am Sonntag um kurz vor 10 Uhr nicht nur die Sonne blicken, auch zahlreiche Läufer aus der Region sind gekommen: Man sieht sie bei Dehnübungen und kurzen Aufwärmläufen, denn gleich startet der Berglauf hinauf zur Burg Hohenzollern. Nachdem Bürgermeister Philipp Hahn den Lauf eröffnet hat, folgt der Massenstart: Gut 420 Läufer sind machen mit und sie sind frohen Mutes.

Unter ihnen ist auch Hans Capitano aus Boll. Er ist sicher nicht der Schnellste, aber der Älteste. Ob er auf der Burg ankommen wird? "Selbstverständlich", sagt er entschlossen, schließlich sei er ja auch von Anfang an beim Berglauf dabei gewesen. Und ohnehin: Dabei sein ist alles, und die Geschwindigkeit ist gar nicht das ausschlaggebende Kriterium. So sieht es auch ein Rentner aus Stetten am kalten Markt: "Hauptsache, ich bin dabei."

365 Höhenmeter zum Ziel

Die Strecke hinauf zur Burg Hohenzollern zählt 8,1 Kilometer, auf denen 365 Höhenmeter überwunden werden müssen. Ab Kilometer vier geht es konstant bergauf. Die schnellsten Käufer schafften den Weg beim letzten Berglauf 2019 in etwa einer halben Stunde. Reiner Wannenmacher aus Zimmern ob Rottweil meint, dass es eine Frage des Tempos sei. Für ihn stehe der Spaß im Vordergrund und auf welchem Platz er letztlich landet, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Mats Herl aus Haigerloch versucht sich an diesem Morgen auch daran, den Zoller zu erklimmen. Gerade erst sei er wieder im Training. Jetzt soll es den Berg hinauf gehen. Hans-Werner Krämer aus Onstmettingen meint: "Ich laufe seit 37 Jahren und egal wie, ich werde oben ankommen." Bergauf zu laufen, sei eigentlich nicht sein Ding, aber er will es immer wieder probieren. Da dürfte es ihm wie den meisten anderen Läufern gehen: Sie sind wegen des Freizeitvergnügens an den Start gegangen, nicht um die Bestzeit zu laufen.

Beim Hechinger Kinderstadtlauf war ebenfalls jeder Teilnehmer ein Sieger: Alle, die an den Start gegangen sind, haben sich über eine Medaille gefreut. Mehr als 130 Knirpse, angefangen vom Kindergartenalter, waren dabei. Teils sind die Kinder gruppenweise angetreten; so war die LG Steinlach-Zollern alleine mit etwa 40 Kindern vor Ort.

Stadt unterstützt Event

Der Ski-Club hatte das Lauf-Event vom Start bis zur Medaillenübergabe einmal mehr bestens organisiert. Die Mitglieder hatten in den vergangenen Wochen und Monaten wieder alle Hände voll zu tun, das Event vorzubereiten. Unterstützt hat es die Stadt mit 2000 Euro, von denen unter anderem die Medaillen gekauft worden sind. Die Kinder haben diese gleich vor Ort im Weiherstadion erhalten. Die Siegerehrung der Berglauf-Teilnehmer fand am Nachmittag in der Festhalle in Stetten mit der Übergabe von Urkunden und Sachpreisen statt.