Umstrittene Sitzmöbel in Calw

1 Die "Parklets" werden abgebaut. Foto: Kugel

Die Sitzmöbel in der Innenstadt werden derzeit abgebaut. Eigentlich sollen sie im Frühjahr wieder zum Einsatz kommen – doch ein Schreiner bezweifelt, dass das möglich sein wird.















Calw - Die Sitzgelegenheiten, auch "Parklets" genannt, am Unteren Ledereck sowie die weiteren Sitzmöbel werden derzeit abgebaut. Sie gehen "in den Winterschlaf", formuliert es Stefanie Schweigert, Pressesprecherin der Stadt Calw. "Während der Adventszeit waren sie noch da, damit sich währenddessen darauf ausgeruht oder auch gewartet werden konnte", führt sie weiter aus.

Spät aufgestellt

Im Frühjahr sollen die "Parklets", die sich im Besitz der Stadt befinden, wieder aufgebaut werden. "Wir freuen uns, dass das Angebot so schön angenommen wurde." Schweigert berichtet von Leuten, die sie am Unteren Ledereck auf die schönen Sitzgelegenheiten, die zuletzt sogar weihnachtlich dekoriert waren, angesprochen hatten. Besonders im November, als die Temperaturen noch milder waren, sah man immer wieder Menschen an den Sitzgelegenheiten verweilen.

Doch die "Parklets", die aus Fördermitteln aus dem Programm für "Lebendige Innenstädte" finanziert wurden, haben auch für Kritik gesorgt. Zunächst war es der Zeitpunkt der Aufstellung gewesen, auf den viele Leute mit Unverständnis reagiert hatten. Sitzgelegenheiten für Draußen im November? Früher, so hatte Citymanagerin Johanna Klug erklärt, sei es aber nicht möglich gewesen, die Holzmöbel aufzustellen – schließlich war der Förderbescheid zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetroffen.

Sperrholz nicht geeignet?

Später kam dann auch noch Kritik an den Möbeln selbst auf. Verwitterungsspuren wie dunkle Flecken waren nach kurzer Zeit darauf zu sehen. Carina Kober, Persönliche Referentin des OB, erklärte daraufhin, dass dies völlig normal sei, da das Holz unbehandelt geblieben sei. Im Frühjahr würden die "Parklets" abgeschliffen und dann auch wieder im alten Glanz erstrahlen, so Kober. Dieser Darstellung widerspricht ein ehemaliger Schreinermeister aus Heumaden, der sich bei unserer Redaktion meldet, vehement. Sperrholzplatten, wie sie für die Möbel verwendet wurden, eigneten sich nur für Innenräume, betonte er. Draußen bei Wind und Wetter – und das auch noch ohne entsprechende Lackierung – gingen sie schnell kaputt. Sperrholz "ist nicht geeignet für sowas". Darauf angesprochen unterstrich Schweigert, dass der Hersteller der Sitzmöbel der Stadt versichert habe, dass sie langfristig einsetzbar sein würden. Auch draußen. Im Frühjahr sollen die "Parklets" an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.