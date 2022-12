1 Die Sitzgelegenheiten aus Holz sind der Witterung ausgesetzt. Foto: Kugel

Dunkle Flecken zieren die Holzmöbel, die seit einiger Zeit am Unteren Ledereck in Calw stehen. Verwittern die Sitze etwa so schnell? Und warum wurden sie überhaupt erst im Herbst aufgebaut statt im Sommer? Gute Fragen – wir haben die Antworten.















Calw - Seit einigen Wochen nun gehören sie zum Unteren Ledereck: fünf Sitzelemente aus Holz, teils mit integrierten Grünflächen oder Bücherschränken. Diese sogenannten "Parklets" oder "Mini-Parks" sollen die Innenstadt attraktiver machen. Eine "Rauszeit" – so der Name des Konzepts – für die Menschen bieten. Die Aufenthaltsqualität erhöhen.

Bei vielen sorgen die Sitzmöglichkeiten im Freien jedoch eher für Stirnrunzeln. Warum wurden sie erst im November aufgebaut, als es nur noch wenige milde Tage gab und nicht schon im Frühjahr oder Sommer? Wie lange sollen sie dort bleiben? Und wie sollen die "Parklets" instandgehalten werden?

Der Grund dafür, dass die Mini-Parks erst so spät im Jahr aufgebaut wurden, ist denkbar banal: Die Fördermittel, mit denen sie finanziert werden, sind erst kurz zuvor eingetroffen, erklärt Citymanagerin Johanna Klug. Und ohne den finalen Förderbescheid darf das Geld nicht ausgegeben werden.

Offener Brief

Zwar hatte die Stadt Calw schon im November 2021 Bescheid bekommen, dass voraussichtlich Mittel in Höhe von 2,03 Millionen Euro im Rahmen des Bundesprogrammes "Zukunftsfähige Städte und Zentren" nach Calw fließen werden. Doch dann passierte lange nichts. Und zwar so lange, dass auch andere Kommunen zunehmend ungeduldig wurden. So schrieb der Oberbürgermeister Hanaus, Claus Kaminsky, gar einen offenen Brief an Bundesbauministerin Klara Geywitz und monierte darin das schleppende Prozedere in Sachen Förderprogramm. Auch Hanau hatte im November 2021 eine Förderzusage erhalten, jedoch keinen Förderbescheid. "Zähmen Sie dieses Bürokratie-Monster!", fordert Kaminsky darin. Und weiter: "Projekte liegen wegen Ihrer Vorgaben auf Eis. Eine der Vorgaben lautet, dass ausschließlich Maßnahmen abgerechnet werden dürfen, die nach Zugang des Förderbescheids begonnen werden. Das führt dazu, dass wir Projekte seit gut einem halben Jahr immer weiter verschieben."

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Genau so erging es auch Citymanagerin Klug, die federführend an dem Förderantrag und den daraus resultierenden Projekten beteiligt war und ist. Übrigens auch im Falle des Bahnhofsfests Mitte September, das ebenfalls durch die Fördermittel finanziert werden sollte. Dafür beantragte die Stadt schließlich einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn, der dann auch genehmigt wurde.

Doch zurück zu den "Parklets". Die gehören jetzt der Stadt Calw. Deshalb zeigt sich Klug auch optimistisch, dass sie langfristig genutzt werden können. Eben auch im Frühjahr und im Sommer.

Sofern sie lange erhalten bleiben. Schon jetzt scheinen sich deutliche Verwitterungsspuren an den Holzkonstruktionen abzuzeichnen. "Gehen die etwa schon kaputt?", zeigte sich erst dieser Tage eine Passantin verwundert.

Sind die Konstruktionen also nach dem Winter vielleicht schon gar nicht mehr zu gebrauchen? Carina Kober, Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, verneint dies auf Nachfrage unserer Redaktion ausdrücklich. Vielmehr handle es sich aus Gründen der Nachhaltigkeit bewusst um naturbelassenes Holz; deshalb sei es völlig normal, dass die Sitzgelegenheiten unter anderem durch Niederschlag dunklere Stellen bekommen könnten. Im Frühjahr würden die "Parklets" abgeschliffen und dann auch wieder im alten Glanz erstrahlen, so Kober.

Tatsächlich sollen die Sitzelemente der Stadt möglichst lange erhalten bleiben. Und das nicht immer am Unteren Ledereck. Angedacht sei beispielsweise, die Konstrukte auch mal auf dem Marktplatz oder oberhalb des Stadtgartens, auf den "Lehrerparkplätzen" aufzubauen. Vor allem Letzteres sei besonders im eigentlichen Sinne der "Parklets" – denn diese tragen ihren Namen nicht ohne Grund, sondern sind per Definition eigentlich Stadtmöbel, die auf ehemaligen Parkplatzflächen aufgebaut werden und somit Fußgängern mehr Raum geben sollen.

Info

"Rauszeit" ist ein Projekt, das im Rahmen des Bundesprogramms "Zukunftsfähige Städte und Zentren" umgesetzt wird. Mit insgesamt 250 Millionen Euro fördert das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) Projekte der Städte und Gemeinden in ganz Deutschland. Mehr als 230 Kommunen werden dabei unterstützt, neue Ideen und Ansätze zu erarbeiten und umzusetzen, um Problemlagen in ihren Zentren zu bewältigen.