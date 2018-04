Simmozheim Auf Ortsdurchfahrt gilt jetzt Tempo 30

Am neuen Simmozheimer Tempolimit scheiden sich die Geister. Wer jetzt motorisiert zügig durch die Gäukommune fahren möchte, muss nämlich neuerdings an verschiedenen Stellen energisch auf die Bremse treten. Was für so manchen Autofahrer ein Ärgernis ist, erfreut Anwohner und Fußgänger.

Immer wieder ein Thema bei Bevölkerung

"Teile der Bevölkerung haben immer wieder gefordert, möglichst im gesamten Ortsgebiet Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit zuzulassen", sagt Bürgermeister Stefan Feigl. Auch bei der Bürgerumfrage im Rahmen des neuen Gemeindeentwicklungskonzepts sei dieser Wunsch immer wieder genannt worden.