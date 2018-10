Fast scheint es, als genieße er die wärmende Herbstsonne. Die vor vielen Jahren aus einem mächtigen Muschelkalkblock geschaffene Skulptur soll an Verwandte der Menschen vor etwa 50 000 Jahren erinnern, die Neandertaler. Diese fanden in den Höhlen an den Hängen der Lauchert um Veringenstadt Unterschlupf. Foto: Gauggel