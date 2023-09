Die Stadt hat an der Berneckschule an zwei Stellen nun Sperrbügel angebracht. Dies auf Wunsch der Schule zum Schutz der Schüler bei Schulanfang und Schulende vor dort parkenden Autos.

Ein vielfach geäußerter Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen. Der städtische Bauhof hat im Verlauf der vergangenen zwei Wochen an zwei Stellen bei der Berneckschule sogenannte Sperrbügel installiert. Zum einen am Zugang zur Schule am Schweizer-Parkplatz – zum anderen auf Höhe des Schuleingangs an der Schillerstraße. Vertreter der Schule um Leiter Karsten Krawczyk hatten in der Vergangenheit mehrfach auf die gefährlichen Situationen für die Schulkinder vor allem zu den Hol- und Bringzeiten hingewiesen. Mitarbeiter der Öffentlichen Ordnung hatten deshalb im vergangenen Schuljahr regelmäßig vor Ort Präsenz gezeigt, wonach laut Information einiger Eltern die teils wilden Szenerien durchaus bereits merklich besser geworden sind.

Die Sperrbügel wurden als Wunsch geäußert, um die Sicherheit vor Ort dauerhaft weiter zu erhöhen.

Beim Zugang am Schweizer-Parkplatz stehen sie schon eine Woche länger. Foto: Riesterer

Auch beispielsweise CDU-Stadtrat Thomas Brantner hatte zum aktuellen Stand des Vorhabens im Gemeinderat nachgefragt – wonach ihm das Aufstellen noch in den Sommerferien angekündigt worden war.

Die Materialkosten für die Bügel lagen bei 3500 Euro zuzüglich Einbau und Kleinteile.