4 "Hier ist’s am Schlimmsten", zeigt Rektor Karsten Krawczyck auf den Parkplatz neben den Berneckschul-Modulen. Foto: Riesterer

Das Amt für Öffentliche Ordnung hat am Montag auf Bitte der Berneckschule den dortigen Verkehr kontrolliert. Der Grund sind einige Eltern, für die der Begriff "Helikopter-Eltern", so der Schulleiter, nicht mehr ausreiche.















Schramberg - "Viel Spaß, bis später, tschüüüss." Ab 7 Uhr trotten am Montag in der Schillerstraße die ersten Kinder an, um – teils noch etwas verschlafen – in der Berneckschule in die Woche zu starten. Einige kommen dabei zu Fuß, manchmal von der Mama oder dem Papa begleitet. Doch viele – Rektor Karsten Krawczyck schätzt grob zwei Drittel der 300 Berneckschüler – werden gefahren.

Dabei geht es offenbar nicht immer friedlich zu. Auf der Fläche entlang des Eingangs an der Schillerstraße stellt die Schule Pylonen auf, um hinzuweisen, dass dort kein Parkplatz ist. "Die Eltern werden gebeten, in einer Parkbucht der Schillerstraße zu parken oder die Kinder auf dem Schweizer-Parkplatz rauszulassen und abzuholen", erklärt vor Ort ein Mitarbeiter des Amts für Öffentliche Ordnung. Grund des Verbots sei die Sicherheit jener Kinder, die vor der Schule zu Fuß unterwegs sind oder auf ihre Eltern warten. Ein Wunsch der Schule, ergänzt Rektor Krawczyck, wären auf Dauer Metallpoller. Er stellt klar: "Die meisten Eltern verhalten sich generell vorbildlich. Aber andere...".

Keine Rücksicht auf andere

Seufzend zeigt er die Schillerstraße entlang: "Manche Eltern stellen ihr Auto, wenn kein Parkplatz frei ist, direkt vor der Schule mitten auf der Straße ab. Sie drehen eine Runde ums Auto. Lassen das Kind aussteigen. Drehen noch mal eine Runde. Holen die Schultasche. Und begleiten dann Kind und Tasche bis an den Eingang. Die Autos hinter ihnen sind ihnen dabei egal."

Richtig wild zur Sache gehe es aber auf dem Schweizer-Parkplatz, so Krawczyck. Am Teilstück direkt beim Schul-Modulbau, wo Eltern und Schüler öfters eine Menschentraube bilden, sorge das Verhalten einiger für Kopfschütteln. Mit dem Ziel, das Kind möglichst nahe an die Schule zu bringen, werde kreuz und quer oder an Engstellen geparkt. Motoren laufen, Türen stehen offen, es wird rückwärts in die Menge hinein gefahren. "Leider sind das auch oft diejenigen mit Riesen-Luxusschlitten. Die sind so hoch, da kannst du ein Kind hinter dir gar nicht richtig sehen", sagt der Rektor. Nun im kalten Winter würden noch mehr Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, zudem ist es morgens noch dunkel und Rückfahrkameras seien verschmiert.

Fokus komplett aufs eigene Kind

Angesichts ihrer verkehrstechnisch schwierigen Lage zwischen zwei viel befahrenen Straßen in der Talstadt bitte die Schule schon länger um Hilfe bei der Stadt. Ein Erfolg sei da zum Beispiel der neue Zebrastreifen zum Gymnasium über die Berneckstraße. Eine Fußgänger-Farbmarkierung über den Schweizer-Parkplatz wünsche er sich noch, sagt Krawczyck.

Ganz konkret standen nun am Montagmorgen die Mitarbeiter der öffentlichen Ordnung parat, um sich die Situation genauer anzuschauen. Während in der Schillerstraße vereinzelt Eltern versuchten, vor dem Schuleingang anzuhalten und freundlich gebeten wurden, dafür einen Parkplatz anzufahren, blieb es auf dem Patz neben dem Modulbau ruhig – auch mittags zur Abholzeit. Dazu, ob das daran liege, dass wegen der Glätte weniger mit dem Auto unterwegs seien, könne man nur spekulieren, so der Mitarbeiter. Er betont: "Kein Chaos ist mir lieber. Es geht uns nicht darum, möglichst viele bei etwas zu erwischen. Wir möchten einfach nur unsere Arbeit machen, für Sicherheit sorgen und für das richtige Verhalten sensibilisieren." Die Kontrollen, teilt die Stadt mit, sollen stichprobenartig wiederholt werden.

Drohung bei Zivilcourage

Für Schulleiter Krawczyck ein weiteres Verkehrssicherheits-Puzzleteil: Im Rahmen der Aktion Sicherer Schulweg fänden beispielsweise zu Schuljahresbeginn verstärkt Kontrollen der Polizei statt. Die Schule selbst behandelt das Thema vielfach im Unterricht und weist die Eltern im "Schulmanager" zweimal jährlich auf die Verkehrs-Regeln um das Gebäude hin.

"Ein Kernproblem sind aber nicht die ›normalen‹ Verkehrsteilnehmer, sondern diese Eltern", findet Krawczyck. Der Gipfel sei das Verhalten, wenn man diese darauf anspreche. Schon mehrfach seien beispielsweise Mitglieder des Elternbeirats angegangen worden, als sie sie zur Rede stellten. Dann, so der Rektor, heißt es: "Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich fahr’ dich über den Haufen, wenn du nicht vor meinem Auto verschwindest." Eine Mutter der Berneckschule berichtet unserer Redaktion, dass eine Frau bereits in solch einer Situation angefahren wurde.

Puls aufs Smartphone

Wie kommt es zu diesem Verhalten? Diese Eltern seien nicht mehr nur sogenannte "Helikopter-Eltern", die in ihrem Fokus auf das eigene Kind ständig über diesem schweben. "Ich nenne sie Schneepflug-Eltern, weil sie alles, was in ihren Augen dem Kind gefährlich werden könnte, wegzuräumen versuchen", sagt Krawczyck. Das leider offenbar auch auf Kosten der Sicherheit anderer Kinder, so der Schulleiter weiter. Dieser Fokus auf das eigene Kind nehme teils skurrile Formen an: So würden manche Kinder nicht mehr nur "getrackert", also ihr Standort überwacht, sondern auch die Pulsfrequenz in Echtzeit ans elterliche Smartphone übermittelt.

"Diese Eltern sind überzeugt, das Recht zu haben, sich so zu verhalten, weil sie ja ihr Kind schützen. Aber die Regeln, die sie dabei brechen, sind nicht da, um sie zu ärgern, sondern weil sie Sinn machen", betont Krawczyck, der sich nun von häufigeren Kontrollen der öffentlichen Ordnung Einsicht erhofft. "Die Schule soll ein sicherer Ort sein – für alle Kinder."

Info: Geblitzt wird auch

Sicherheit, erläutert der Mitarbeiter des Ordnungsamts am Montag, sei auch der Grund für die zweite Maßnahme des Morgens: Denn er und seinen Kollegen hatten den Blitzer-Caddy dabei, um ihn vor der Schule aufzustellen. "Wir bekommen von der Schule und Anliegern öfters gemeldet, dass hier gerast wird. Auch morgens bei Schulbeginn." In diesem Teil der Schillerstraße gilt ab 6 Uhr Tempo 30. Während des Einstellens des Geräts – dabei löst der Blitz testweise öfters aus – gibt es ein paar verdutzte Autofahrer, die trotz langsamer Fahrt meinen, geblitzt worden zu sein. Einer dreht gar um und vergewissert sich bei den Kollegen der Polizeibehörde. Nur Sekunden, nachdem der Blitzer scharf ist, macht es aber auch schon das erste mal wirklich "Blitz".