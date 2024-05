1 Verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs einer 91-Jährigen hat das Hechinger Schöffengericht einen Albstädter Altenpfleger. Foto: dpa/dpaweb/Archiv

Ein Hechinger Schöffengericht hat einen 27-jährigen Altenpfleger aus Albstadt wegen sexuellen Missbrauchs zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Es hielt für erwiesen, dass der Mann sich an einer 73-Jährigen und einer 91-Jährigen vergangen hat.









Bereits am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte den einen Tatvorwurf eingeräumt, dass er nämlich eine demente 73-jährige Bewohnerin des Seniorenheims, in dem er arbeitete, hinter einer Spanischen Wand missbraucht habe. Was er sagte, deckte sich mit Aussagen mehrerer Zeuginnen in dieser Sache, der Fall war somit klar.