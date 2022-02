2G und keine Sperrstunde mehr Was sagen Kneipen und Bars in Rottweil zu den Lockerungen?

Mit dem Wechsel von der Alarmstufe II in die Alarmstufe I gibt es Erleichterungen für die Gastronomen. Zum einen gilt nun die 2G- anstatt der 2G plus Regel, zum Anderen ist die auf 22.30 Uhr terminierte Sperrstunde weggefallen. Wir haben uns in Rottweil umgehört, wie die ersten Tage mit den neuen Regeln verlaufen sind.