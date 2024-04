In Dietingen ist ein 15-jähriger Junge am Samstagnachmittag von einer Planierraupe erfasst und schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht war der 16-jährige Fahrer der Planierraupe am Samstag gegen 16.30 Uhr auf dem Feldweg von einer Baustelle kommend in Richtung Dietingen unterwegs.

Am Ortseingang Dietingen kam dem jugendlichen Fahrer ein Auto entgegen. Um diesem nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen, bewegte der 16-Jährige seine Arbeitsmaschine rückwärts. Dabei übersah er den hinter der Planierraupe stehenden, 15-jährigen Fußgänger und erfasste diesen.

Der Jugendliche stürzte auf den Boden und geriet in der Folge unter die Planierraupe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Bein zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik.