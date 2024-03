Schwenninger Wild Wings: Von Auswärtsbilanz bis Zuschauer – das war die DEL-Hauptrunde

1 Die Wild Wings wollen in der Viertelfinal-Serie gegen Straubing vier Siege bejubeln. Foto: Jonas Brockmann/Eibner

Die ersten sieben Saisonmonate sind beim DEL-Viertelfinalisten von vielen positiven Aspekten geprägt. Kyle Platzer ist der Topscorer. Die noch vorhandenen Baustellen: Powerplay und Bullyspiel. Interessant sind auch die Vergleiche mit den Straubing Tigers.









Link kopiert



Die Wild Wings haben ihre bislang erfolgreichste Hauptrunde in der DEL seit ihrem Comeback in 2013 absolviert. Vor dem Start der Play-off-Viertelfinalserie am Samstag in Straubing gibt es den Rückblick auf die vergangenen sieben Monate in dieser Saison.