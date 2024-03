1 Samstag, 17.25 Uhr: Enttäuschte Wild Wings bedanken sich bei ihren Fans für die großartige Unterstützung in dieser Saison. Foto: Eibner

Die Enttäuschung sitzt aber erst einmal sehr tief nach dem knappen Viertelfinal-Aus. Die ersten Reaktionen von Trainer und Spielern in Straubing.









Die Straubinger Eis-Arena am Ostersamstag um 17.20 Uhr. Soeben ist es fix, dass die Wild Wings knapp nach Spiel 7 in der unglaublich spannenden Viertelfinal-Serie gegen die Tigers ausgeschieden sind. Einige Schwenninger Spieler knien auf dem Eis, sind total enttäuscht. Torhüter Joacim Eriksson zertrümmert draußen auf der Bank aus Frust seinen Schläger. Die Wild Wings waren beim 2:3 nah dran an der Verlängerung – die Straubinger wackelten erneut, aber sie fielen nicht um.