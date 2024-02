1 Einfach happy: Wild-Wings-Torhüter Joacim Eriksson feiert mit den Fans nicht nur den 3:0-Sieg gegen Berlin, sondern auch seinen dritten Shutout in dieser Saison. Foto: Eibner/Lägler

Die Schwenninger zeigen gegen Berlin eine ihrer besten Saisonleistungen. Bei den „Wild-West-Szenen“ der Eisbären ist einer für den anderen da. Am Donnerstag in München.









Alex Karachun besticht häufig mit seinem tollen, trockenen Humor und bringt die Dinge schnell auf den Punkt. Nach dem 3:0-Heimsieg der Wild Wings am Dienstagabend sorgte der Schwenninger Top-Scorer für den Spruch des Abends: „Dass es am Ende mit den Strafen so ausgeartet ist, zeigte, wie verzweifelt die Berliner gegen uns waren.“