1 Steve Walker sagt nach der Heimniederlage am Sonntag gegen Straubing: „Wir haben eine Lektion erhalten.“ Foto: Eibner Foto:

Mit einer positiven Wut im Bauch fahren die Schwenninger nach Straubing. Phil Hungerecker sagt trotzig: „Dann machen wir eben am Donnerstag den Sack zu.“









„Weiter, immer weiter“, dies hat Weltklasse-Torhüter Oliver Kahn einst gesagt, wenn es für seine Mannschaft Rückschläge gab. Der „Oli“ hat in seiner Laufbahn zwar auch manchen Unsinn erzählt, aber an dieser Aussage sollten sich die Wild Wings nach dem Rückschlag in der Play-off-Viertelfinalserie gegen Straubing orientieren. Es ist noch nichts Gravierendes im Duell mit den Tigers passiert. Es steht 2:2.