Schwenninger Wild Wings: Deutscher Meister? Das sagen die Legenden Andreas Renz und Matthias Hoppe

1 Typisch für die Wild Wings in dieser Saison: Die Mannschaft von Coach Steve Walker jubelt wieder einmal. Foto: Eibner/Lägler

Noch nie standen die Schwenninger in dieser Hauptrunden-Phase in der DEL mit Platz vier so gut da. Andreas Renz traut der Mannschaft sehr viel zu. Für Matthias Hoppe ist Coach Steve Walker der große Erfolgsgarant.









Der 5:2-Heimsieg der Wild Wings am Sonntag gegen Augsburg hatte etwas Historisches. Noch nie lagen die Wild Wings seit ihrer DEL- Zugehörigkeit in der entscheidenden Phase der Hauptrunde auf einem vierten Platz (Heimrecht in den Play-offs). Vergleichbar sind in etwa nur die beiden jeweils fünften Ränge der Schwenninger in der DEL-Saison 1995/96 und in der Runde 2020/21. Allerdings hatte sich in jenem Frühjahr 2021 der Modus aufgrund der Corona-Krise verändert – die Wild Wings wurden Fünfter in der Gruppe Süd.