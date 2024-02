Schwenninger Wild Wings: Der Kapitän findet die Play-offs „so richtig cool“

1 Thomas Larkin fühlt sich in seinem ersten Jahr in Schwenningen richtig wohl: „Ich möchte hier dabei sein, wenn es schrittweise mit den Wild Wings weiter nach oben geht.“ Foto: Roland Sigwart

Warum für Thomas Larkin das Spiel am Freitag gegen seinen Ex-Club Mannheim das bisher wichtigste in dieser DEL-Saison ist. Sein Motto: Viel Spannung bedeutet noch mehr Spaß.









Link kopiert



Nach vier Niederlagen in Folge in der Crunchtime der DEL-Hauptrunde wird es für die Wild Wings (6./76) im Kampf um einen direkten Platz für das Play-off-Viertelfinale in der DEL eng. Drei Spiele haben die Schwenninger noch vor sich – am Freitag geht es zum Derby nach Mannheim. Die Adler wollen ebenfalls noch einen Top 6-Platz schaffen. Mehr Brisanz geht nicht.