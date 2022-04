1 Der schwarze Schwenninger Freitagabend. Ingolstadts Brandon DeFazio (vorne) bejubelt das zwischenzeitliche 3:0 gegen die Wild Wings. Foto: Eibner

Die Wild Wings haben in ihrem vorletzten Hauptrundenspiel am Freitag in Ingolstadt mit dem 0:7 ihre bisher höchste Saisonniederlage kassiert. Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer fordert von seinen Spielern am Sonntag (14 Uhr) gegen Nürnberg Wiedergutmachung.















Die Schwenninger Fans schrieben in der Nacht auf Samstag in den sozialen Medien ausführlich, was sie von dem Auftritt ihrer Mannschaft in Ingolstadt hielten. Der Frust war groß. Es gab sogar Empfehlungen, am Sonntag nach dem Spiel gegen Nürnberg die Autogrammstunde der Wild-Wings-Spieler in der Helios-Arena einfach zu boykottieren. Kurzum, an der Basis brodelt es. Ein Anhänger sieht zum Beispiel nach neun Jahren in der DEL "ein ständiges sportliches Herumgewurstel" der Wild Wings. Und die Kritik der Fans richtet sich auch an die ganz oberste Führungsebene.