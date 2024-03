So soll in diesem Jahr ausgiebig und friedlich gefeiert werden

1 Bei der diesjährigen Kulturnacht hofft man auf viele, aber auch auf friedliche Gäste. Foto: Michael Kienzler

Unter dem Motto „Bunte Begegnungen“ soll die diesjährige Ausgabe der Langen Kulturnacht am 6. Juli wieder tausende Menschen in die Schwenninger Innenstadt locken und den bitteren Nachgeschmack der vergangenen Kulturnacht mit ihren Ausschreitungen vergessen lassen. Wie ist der Stand der Planung?









Was im Nachgang des 1. Juli vergangenen Jahres an die Öffentlichkeit gedrungen war, hatte dem zunächst scheinbar friedlich verlaufenen Großereignis einen bitteren Nachgeschmack verliehen: Am Rande der Kulturnacht war es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, die erst auf Nachfrage unserer Redaktion von Stadt und Polizei kommuniziert worden waren.