1 Die Mehrzahl der Besucher feierten bei der Schwenninger Kulturnacht friedlich. Doch am Rande der Veranstaltung kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Foto: Rainer Bombardi

Ein wütender Mob mit bis zu 300 Aggressoren, Krawalle, Böllerwürfe und schwer verletzte Einsatzkräfte: Am Rande der Schwenninger Kulturnacht kam es zu hässlichen Szenen. Die Behörden hatten dazu bislang geschwiegen.









Als große Flanier- und Erlebnismeile hatte sich Schwenningen am ersten Juli-Wochenende präsentiert, 17 000 Besucher sorgten für Partystimmung in der Innenstadt. Doch am Rande des Events kam es zu schlimmen Szenen und heftiger Randale, bei denen Einsatzkräfte von einem massiven Mob angegriffen und schwer verletzt wurden.