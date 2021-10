Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Wie geht es weiter mit der Schweizer Wiese in Bad Herrenalb? Diese Frage steht mal wieder im Raum. Am Dienstagabend lädt die Stadt in Sachen Weiterentwicklung zur Bürgerversammlung ein. Unsere Redaktion hat vorab mit dem potenziellen Investor gesprochen. In absehbarer Zeit müsse der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung treffen, wie’s weitergehen soll, so Bernhard Scholtes.