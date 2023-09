Bereits um 7 Uhr morgens und damit etwa fünf Minuten vor Sonnenaufgang werden sich am Sonntag die ersten Radfahrer auf die Strecke beim 32. Schwarzwald Ultra Radmarathon, kurz SURM, in Alpirsbach machen.

Unter der Schirmherrschaft vom RSV Alpirsbach stemmen Vorstand Thomas Widmer und Tobias Weihgold mit ihrem großen Orga-Team die Traditionsveranstaltung. Unterstützung bei der Durchführung bekommen die Ausrichter zudem von Vereinen und einigen Firmen aus Alpirsbach und Umgebung, sonst wäre solch eine Mammutveranstaltung nicht möglich.

Drei Distanzen zur Auswahl

Beim SURM gibt es wie auch in der Vergangenheit drei Distanzen, die größte Herausforderung mit 230 Kilometern und satten 4070 Höhenmetern, die 147 Kilometer mit ebenfalls sehr anspruchsvollen 2200 Höhenmetern und die „Kurzdistanz“ über 82 Kilometer mit immer noch stolzen 1250 Höhenmetern, sodass für jeden, egal ob Hobbyfahrer oder Profi, die passende Distanz dabei ist.

Besonders erfreut zeigte sich Weihgold über die Tatsache, dass die Voranmeldungen in diesem Jahr um etwa 20 Prozent über denen der letzten zehn Jahre lagen. Ein Grund dafür könnte das bisherige Spätsommerwetter sein. Zwar ist die Prognose für das Wochenende nicht mehr ganz so warm, aber ideales regenfreies Radwetter mit Höchsttemperaturen um die 25 Grad sind angekündigt. Ganz im Gegensatz zum vergangenen Jahr als nur rund 450 Teilnehmer gestartet waren.

Ohne Baustellen

Eine ganz große Freude macht den Organisatoren auch, dass man bei der kommenden Auflage des SURM erstmals seit vielen Jahren wieder die Originalstrecke ohne große Baustellen und Umleitung fahren kann.

In diesem Jahr dürften sicher wieder einige bekannte Namen auftauchen. Wer höchstwahrscheinlich nicht fehlen wird, ist der Empfinger Kurt Fischer, der alle bisherigen 31 SURM bestritt. Auch der aus Alpirsbach stammende Cyclocross-Spezialist Marcus Bangert hat bereits seinen neuerlichen Start für die 147 Kilometer signalisiert.

Obwohl es sich beim SURM nicht um ein Rennen im eigentlichen Sinn handelt, da durch die Durchführung auf öffentlichen Straßen ohne die Strecke zu sperren keine Zeit genommen werden darf, wird die Veranstaltung bei den Radsportfans aus Nah und Fern seit Jahren sehr geschätzt, was vor allem auch die Resonanz bei den zurückliegenden 31 Veranstaltungen zeigt.

Start bereits am Vorabend

Bereits am Samstagabend um 18 Uhr beginnt die heiße Phase mit der Nudel-Party im Haus des Gastes für alle Teilnehmer. Ab 5 Uhr bieten die Veranstalter am Sonntagmorgen Frühstück zu einem kleinen Unkostenbeitrag an. In der Vergangenheit nutzen viele Teilnehmer, die längere Anfahrten haben, diese Gelegenheit als willkommenen Energielieferant so kurz vor dem Start.

Für Kurzentschlossene bietet der RSV Alpirsbach am Samstag von 16 bis 19 Uhr und am Sonntagmorgen von 5.30 bis 10 Uhr im Start- und Zielbereich die Möglichkeit an, noch nachzumelden.