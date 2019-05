Schwarzwald-Baar-Kreis Simao darf wieder nach Hause

Simao wurde von der Organisation Friedensdorf International an das Klinikum vermittelt – eine Einrichtung, die verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten hilft. Nach wochenlangem stationären Aufenthalt darf Simao nun wieder zurück in seine Heimat fliegen.

Nach einer Gasexplosion ist nichts mehr wie es war

"Der Junge hatte als Kleinkind durch eine Gasexplosion schwere Verbrennungen erlitten", erzählt Holger Bannasch, Direktor der Klinik für Plastische-, Hand- und Ästhetische Chirurgie am Schwarzwald-Baar Klinikum. Die Folgen waren schwerwiegend: Simao hatte störende Narbenkontrakuren im Gesicht sowie an beiden Armen und Händen. "Der Junge war deutlich beeinträchtigt: Er konnte den Mund nicht vollständig öffnen und hatte Bewegungseinschränkungen im Bereich der Unterarme und Hände", so der Chefarzt. Nach den Operationen durch Bannasch und Avraam Mastorakis, Direktor der Abteilung Kinder- und Jugendchirurgie am Schwarzwald-Baar-Klinikum, sieht die Situation für den Vierjährigen deutlich besser aus. "Simao kann seinen Mund jetzt problemlos öffnen. Außerdem sind Hände und Unterarme nun besser beweglich. Das ist sehr wichtig für die weitere körperliche Entwicklung des kleinen Jungen und bedeutet natürlich eine entsprechende Verbesserung seiner Lebensqualität", meint Bannasch. "Zur Unterstützung wurde Kompressionskleidung angepasst, um die überschüssige Narbenbildung zu hemmen."