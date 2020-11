Schwarzwald-Baar-Kreis Erneut 72 neue Corona-Fälle gemeldet

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Fallzahl der Corona-Infektionen steigt in der Region weiter. Das Gesundheitsamt meldete auch am Donnerstag die aktuellen Zahlen zur Verbreitung, demnach kamen von Mittwoch auf Donnerstag 72 Fälle hinzu und liegt die Anzahl bekannt gewordener Corona-Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis nun bei 1663 (+72). In 1189 Fällen (+36) seien die Tests mittlerweile wieder negativ. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, liegt weiterhin bei 37 (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 437 Personen (+36). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Donnerstag 40 am Coronavirus erkrankte Personen.