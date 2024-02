Schulentwicklung in VS

1 Tino Berthold vom Gesamtelternbeirat VS ärgert sich über die Entscheidung des Gemeinderats. Foto: Birgit Heinig

Eine Neuauflage des Schulentwicklungsplanes wird es zumindest für die kommenden beiden Jahre nicht geben. Der Gesamtelternbeirat Schulen in VS schäumt.









Eine Neuauflage des Schulentwicklungsplanes wird es zumindest für die kommenden beiden Jahre nicht geben. Der Gesamtelternbeirat Schulen in VS schäumt. Tino Berthold, Vorsitzender des Gesamtelternbeirates (GEB) in VS, ist nicht mehr zu bremsen.