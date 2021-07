1 Können mobile Luftfilter helfen, das Infektionsrisiko an Schulen zu verringern oder gar einzudämmen? Darüber wird im Land diskutiert. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Verbände, Gewerkschaften und Elternbeiräte fordern es schon lange: Schulen und Kitas sollen mit Luftreinigern ausgestattet werden, um Corona-Infektionen zu verhindern. Doch nicht alle Geräte eignen sich dafür.

Stuttgart - Winfried Kretschmann hat Zweifel. Mobile Luftfilter, sagte der Ministerpräsident von den Grünen bei einer Pressekonferenz, seien nicht das Ei des Kolumbus. Doch das Hin und Her bei der Diskussion über Sinn und Unsinn der Geräte wird ihm wohl nun zu bunt. Es könne nicht sein, dass man nach eineinhalb Jahren Coronakrise noch immer nicht genau wisse, ob die Filteranlagen das Infektionsrisiko senken oder nicht, soll er laut dpa bei der Kabinettssitzung vorige Woche gesagt haben.

Aber was für Luftreiniger gibt es? Und was sind ihre Vor- und Nachteile? Ein Überblick.

Was für Luftreiniger gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet das Umweltbundesamt zwischen vier Arten von Luftreinigern: Während einige Geräte klassische Partikelfilter verwenden, setzen andere auf UV-C-Strahlen, Ionisation oder Ozon.

Partikelfiltergeräte saugen die Luft an und geben sie gereinigt wieder in den Raum ab. Würden dabei hocheffiziente Filter verwendet, seien diese Geräte in der Lage, die Zahl der die Aerosolpartikel in einem Raum zu senken, so das Bundesumweltamt. Allerdings bedürfen diese Anlagen einer gewissen Wartung, die Filter müssen regelmäßig gewechselt werden, dafür sei geschultes Personal erforderlich. Außerdem könne der Geräuschpegel stören.

Geräte mit UV-C-Technologien arbeiten mit ultraviolettem Licht als Entkeimungsquelle und werden etwa in Labors oder in lebensmittelverarbeitenden Betrieben schon lange eingesetzt. Die Lampen sind nach Angaben des Bundesumweltamtes in der Lage, Bakterien und Viren auszuschalten. Der Vorteil: Die Geräte sind leise. Das Problem: Sie müssen für die entsprechende Raumgröße leistungsfähig genug sein, die Luft muss zirkulieren können, vor allem aber stellt das UV-C-Licht für Haut und Augen ein gesundheitliches Risiko dar. Für den Einsatz in Schulen oder Kitas sieht das Umweltbundesamt diese Geräte deshalb kritisch, jedenfalls wenn es sich um offene UV-C-Lampen handelt. Es müsse sichergestellt sein, dass kein UV-Licht im Raum freigesetzt werden könne.

Geräte mit Ionisations- und Plasmatechnologien können ebenfalls Mikroorganismen wie Bakterien und Viren schachmatt setzen, weil sie chemische Abbauprozesse beschleunigen. Diese Technik wird schon lange zur Luftreinigung eingesetzt. Die Geräte gelten als wartungsärmer als Filteranlagen, eben weil keine Filter getauscht werden müssen, und sie sollen im Allgemeinen auch leiser arbeiten. Das Umweltbundesamt bezweifelt aber, ob die handelsüblichen Geräte ausreichen, Coronaviren auch wirksam in Räumen zu zerstören, die vergleichsweise groß und dicht besetzt sind – Klassenzimmer zum Beispiel. Zudem kann sich bei dem physikalischen Prinzip, die den Anlagen zugrunde liegt, als unerwünschtes Nebenprodukt Ozon bilden. Das, warnt das Bundesumweltamt, dürfe nicht in den Innenraum gelangen.

Geräte mit Ozontechnologien schließlich machen sich das unerwünschte Nebenprodukt der Ionisatoren zunutze. Der dreifache Sauerstoff Ozon ist hoch reaktiv, seine desinfizierende Wirkung entfaltet sich bei der Zersetzung des Moleküls in Sauerstoff und wird schon seit dem 19. Jahrhundert eingesetzt, etwa zur Trinkwasseraufbereitung und in Kläranlagen. Einen Einsatz als Luftfilter lehnt das Umweltbundesamt rundweg ab, weil Ozon ein Reizgas ist. Deshalb könne es zu chemischen Reaktionen mit unbekannten Folgeprodukten kommen – zu heikel nach Ansicht des Umweltbundesamtes als Filteranlage für Räume, in denen sich Menschen aufhalten.

Zu welchen Schluss kommt das Umweltbundesamt?

Mobile Geräte, egal welcher Technologie, könnten die Konzentration zwar reduzieren, aber nicht gänzlich beseitigen, wenn eine infektiöse Person, die ja permanent Aerosole absondert, sich in dem Raum aufhält. Je mehr Infizierte in einem Raum seien, umso geringer die Reinigungswirkung mobiler Luftreiniger. Einen absoluten Schutz könnten diese Anlagen deshalb nicht liefern. Außerdem könnten mobile Luftreiniger weder das in Klassenzimmern anfallende Kohlendioxid, noch den Wasserdampf aus der Luft entfernen. Die Anlagen taugten deshalb allenfalls als Ergänzung zum Lüften; sie seien kein vollständiger Ersatz für das Stoßlüften.

Was empfiehlt das Umweltbundesamt?

„Perspektivisch“ sollten alle Schulen und Kitas mit so genannten raumluft-technischen Anlagen (RLT-Anlagen) ausgerüstet werden, fordert das Umweltbundesamt – also mit Klimaanlagen, in die entsprechende Luftfilter eingebaut werden können. Sie beseitigten innenraumhygienische Probleme wie Krankheitserreger, Kohlendioxid, Wasserdampf und Gerüche in dicht belegten Räumen quasi in einem Aufwasch. Aktuell sind aber nur zehn Prozent der Schulen mit entsprechenden Anlagen ausgestattet, schätzt das Umweltbundesamt.