1 Die Grund- und Werkrealschule hat eine neue Rektorin: Christiane Schell ist die neue Leiterin. Bürgermeister Jonathan Berggötz (rechts) und Fachbereichsleiter Markus Stein begrüßen sie zum Einstand im Rathaus. Quelle: Unbekannt

Mit Christiane Schell hat zu Beginn der Monats die neue Rektorin der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim ihren Dienst aufgenommen. Die 52-Jährige ist in Bad Dürrheim aber keine Unbekannte. Bereits ab 1993 hat sie bis ins Jahr 2000 an der GWRS in Bad Dürrheim gearbeitet.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Mit Christiane Schell hat zu Beginn des Monats die neue Rektorin der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim ihren Dienst aufgenommen. Die 52-Jährige ist in Bad Dürrheim aber keine Unbekannte. Bereits 1993 hat sie bis ins Jahr 2000 an der GWRS in Bad Dürrheim gearbeitet.

Christiane Schell hat ihren Dienst zum 2. November, also noch in den Schulferien, in Bad Dürrheim angetreten. Nun möchte sich die Donaueschingerin zunächst einmal orientieren, mit den Eltern und den Schülern. Ihr sei es wichtig, erst einmal die Menschen kennenzulernen und Kontakt aufzunehmen, bevor sie Dinge an der Schule verändern will. Auch wenn die neue Schulleiterin bei der Digitalisierung und beim Ganztageskonzept schon Ideen hat, möchte sie Veränderungen nur gemeinsam mit den Menschen umsetzen und das Bestehende, was gut läuft, weiterentwickeln.

Kennt die Schule von früher

Vor allem die Brandsanierung an der Schule und natürlich auch Corona hemmen alle gerade sehr. "Corona und die Baustelle schränken die Kreativität von Lehrern und Schülern gerade sehr ein", so Schell. Die neue Rektorin kommt sehr gerne nach Bad Dürrheim zurück. "Hier sind meine Wurzeln", sagt Schell. Nicht nur, weil sie bereits bis 2000 hier gearbeitet hat, auch die Schulart als Grund- und Werkrealschule ist genau das, was sie wieder machen wollte. "Auf diese Schulart habe ich mich bereits im Studium vertieft." Bevor sie nun nach Bad Dürrheim zurückgewechselt ist, war Christiane Schell zehn Jahre Konrektorin an der Lucian-Reich Gemeinschaftsschule in Hüfingen. Vor ihrer Elternzeit Mitte der Nullerjahre war sie bereits vier Jahre Rektorin der Grundschule Weigheim-Mühlhausen, für die sie damals Bad Dürrheim zunächst verlassen hatte.

Bei Vorstellung überzeugt

Bürgermeister Berggötz freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der neuen Schulleitung. "Christiane Schell hat den Gemeinderat bei ihrer Vorstellung absolut überzeugt. Sie ist ein Glücksfall für die Grund- und Werkrealschule, und ich bin mir sicher, dass sich die Schule mit ihr sehr gut weiterentwickeln und die Stadt Bad Dürrheim viel Freude mit ihr haben wird." Zum Einstand hatten Bürgermeister Jonathan Berggötz und Fachbereichsleiter für den Bereich Bildung, Markus Stein, die neue Rektorin im Rathaus begrüßt und mit kleinen Willkommensgeschenken den Einstand versüßt. Christiane Schell hat die Stelle von Heinz Kriebel übernommen, der bis zum Ende des vergangenen Schuljahres und seit 30 Jahren der Rektor der Schule war.