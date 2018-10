Schramberg Woher kommt mein Name?

Der Name wird manchmal auf die Redewendung "hätt’ ich (doch nur...)" zurückgeführt, die zum Übernamen einer Person wurde, die diesen Ausdruck ständig im Munde führte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Familienname vom alten Rufnamen Hattich abgeleitet ist. Hattich ist die Kurzform eines Rufnamens, der mit dem althochdeutschen Namenwort harti "stark, kräftig" gebildet wurde, beispielsweise Hartwich oder Hartmut. Ein früher Namensträger war der Bauer und Lehensträger Caspar Hettich auf dem Hagmichelhof in Oberkirnach, der dort um 1500 saß. Auch in Kirnbach bei Wolfach und Schönwald gab es frühe Hettich. In Schramberg etablierten sich die Hettich – trotz einiger früher Vorkommen bereits im 16. Jahrhundert – erst mit Gallus Hettich aus Schönwald, der um 1725 nach Lauterbach zog.