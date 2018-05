Schramberg Schulsozialarbeiter unterstützt nur bei Bedarf

Darüber hinaus unterstützten die Schulsozialarbeiter den Geschäftsführenden Schulleiter bei der Überwachung und Einhaltung der Berufsschulpflicht im Landkreis, berieten und betreuten Flüchtlinge in Schule sowie Praktikum und hielten Kontakt zu den Integrationsbeauftragten und betreuenden Personen.

Die drei Personen arbeiteten am Vormittag und am Nachmittag, da der Bedarf sowohl am Vormittag, als auch am Nachmittag bestehe. Am Vormittag gebe es die Möglichkeit, mit einer ganzen Klasse Gespräche zu führen. Am Nachmittag würden Gespräche oft auch mit den Erziehungsberechtigten geführt. Längere Gespräche mit Schülern seien eben auch nur dann möglich, wenn diese keinen Unterricht hätten.

Der Bedarf an Gesprächen, so Rombach, entstehe oft sehr spontan und aus einer bestimmten Situation heraus. Der Schule ist es wichtig, dass immer eine Unterstützung vor Ort sei, um in Krisenfällen reagieren zu können. Die Gespräche würden oft von den Lehrkräften vermittelt, die auch den Kontakt herstellten.

"Eine ganztägig angebotene Schulsozialarbeit und Jugend- und Berufshilfe ist für uns zu einem festen Bestandteil des Schullebens geworden und sichert in vielen Fällen die Bewältigung und Prävention von Problemen", sagt Rombach. "Ich bin mir sicher, dass die Schulsozialarbeit dazu beiträgt, Schulabbrüche zu reduzieren und die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit deutlich verbessert."