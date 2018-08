Schramberg Schramberg wird zur "Little Glocal City"

Zu einer Autorenlesung laden Volkshochschule und "Buchlese" am Freitag, 21. September, ins Foyer des Schlosses ein. Ab 19 Uhr liest Simon Jacob aus seinem Buch "Peacemaker ­– mein Krieg. Mein Friede. Unsere Zukunft". Für das Buch war Jacob im Nahen Osten unterwegs, er legte 40 000 Kilometer zurück und bereiste neben der Türkei, Georgien, Armenien und dem Iran auch Syrien und den Irak. In seinem Buch gewährt er Einblicke in seine Reise durch die Krisengebiete, er berichtet von Zerstörung, aber auch von Mut und Aufbruch, heißt es in der Ankündigung.

"Global Playerz"

Mit dem Theaterstück Global Playerz sprechen der Theaterring und das Juks3 am Donnerstag, 11. Oktober, 10 Uhr, Jugendliche und vor allem Schüler der fünften bis siebten Klassen an. Das bunte und vergnügliche Musical thematisiert auf jugendgerechte Weise globale Zusammenhänge, behandelt Hunger, Armut und Lohnausbeutung – und macht Lust, selbst aktiv und kreativ zu werden, versprechen die Veranstalter.

Markt der Kulturen

Der Markt der Kulturen findet am Samstag, 13. Oktober, bereits zum sechsten Mal statt – dieses Jahr allerdings zum ersten Mal auf dem Rathausplatz. An etlichen Ständen werden von 11 bis 16 Uhr "kulinarische Spezialitäten aller Herren Länder angeboten", laden Juks3 und das Eine-Welt-Forum ein.

"Die Zukunft pflanzen"

Die Dokumentation "Die Zukunft pflanzen – Wie können wir die Welt ernähren?" wird am Mittwoch, 17. Oktober, 19.30 Uhr im Subiaco gezeigt. Marie-Monique Robin befragte für den Film Agronomen, Ökonomen und Vertreter von Hilfsorganisationen auf vier Kontinenten – und zeigt Lösungsmodelle für eine der entscheidenden Zukunftsfragen.

Flüchtlingsbewegung

Frido Ruf von der katholischen Erwachsenenbildung Kreis Rottweil referiert am Dienstag, 23. Oktober, zum Thema "Und das ist erst der Anfang – Europa, Deutschland und die Flüchtlinge". Beginn der VHS-Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Schloss-Foyer.

Er blickt auf die Flüchtlinge, schaut auf Europa und Deutschland, denn "Europa ist, wenn es um Flüchtlinge geht, keine Union, sondern ein Egoisten-Konglomerat aus verschiedenen Nationen", lautet es in der Ankündigung.

Herbstferienprogramm

Auch das Herbstferienprogramm der Jugendkunstschule Kreisel und des Juks3 steht unter dem Motto "Little Glocal City". Von Montag bis Mittwoch, 29. bis 31. Oktober, lautet das Thema "Meine weite Reise 2.0".

La Fiesta Latina

Am Samstag, 3. November, kommt zu Beginn des Winters der Sommer zurück. Die bolivianische Band Sacambaya tritt ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums auf. Musikalische Unterstützung bekommt sie von den beiden Chören Crazy Voices aus Schiltach und G’Sang’n Fun aus Epfendorf. So "holen wir die Musik und südamerikanische Lebensfreude nach Schramberg", verspricht das Eine-Welt-Forum.

Spiel- und Sporttag

Einen Grund zu Feiern gibt es für den Schramberger Kinderfonds: Er wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Aus diesem Anlass lädt er gemeinsam mit dem Juks3 am Samstag, 10. November, ab 11 Uhr zum Spiel- und Sporttag in die Karl-Diehl-Halle ein. Bei dem Kinderfest soll für jeden Geschmack etwas geboten werden –­ von Ballspielen über Kreativangebote, Tanzen, Bewegungsparcours und Gruppenspielen ist alles dabei. "Es ist nicht fair, dass Kinder aufgrund ihrer Lebensbedingungen nicht am Klassenausflug teilnehmen können oder ohne Vesper in die Schule müssen. Der Kinderfonds springt hier unkompliziert seit zehn Jahren mit Unterstützungsleistungen ein", sagt Oberbürgermeister Herzog. Beim Spiel- und Sporttag soll "der sportlich-faire Gedanke im Vordergrund stehen", meint er.

Friedensdekade

In den Schlussspurt geht die "Little Glocal City" mit der ökonomischen Friedensdekade, innerhalb derer zu drei Veranstaltungen geladen wird. Am Mittwoch, 13. November, lädt Pax Christi zu dem Vortrag "Religiöse Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg" von Helmut Kurz ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Marienheim. Am Samstag, 17. November, startet Pax Christi von 10 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz eine Aktion gegen die Erhöhung des Rüstungshaushalts. Zu einem Friedensgottesdienst wird dann am Sonntag, 18. November, 10 Uhr, in die Kirche St. Maria eingeladen.

"Human Flow"

Zum Ende der Veranstaltungsreihe zeigen die VHS, das Netzwerk Willkommen und Pax Christi am Dienstag, 20. November, 20 Uhr, im Subiaco die Dokumentation "Human Flow". Die Doku des chinesischen Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei behandelt die Flüchtlingskrise. Mit zahlreichen Kameramännern hat der Künstler in 23 Ländern gefilmt – er zeigt das Elend, die Ursachen der Flucht und ihre Folgen.

