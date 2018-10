Schramberg Rettungseinsatz auf engem Raum

Zu einem von zahlreichen Passanten verfolgten Rettungseinsatz ist am Montag gegen 10 Uhr die Drehleiter in die Hauptstraße in der Schramberger Talstadt ausgerückt.

Schramberg. Das Treppenhaus war schlichtweg zu eng, um eine 81-jährige Frau auf einer Trage drei Stockwerke nach unten bringen zu können. Aus diesem Grund entschied der Rettungsdienst des Roten Kreuzes die Feuerwehr zur Unterstützung anzufordern.

"Nicht ganz so einfach", meinte der Abteilungskommandant der Feuerwehr Schramberg, Patrick Wöhrle, zu der Aufgabe. So stand für die Feuerwehr lediglich der Straßenbereich zum Aufstellen der Leiter zur Verfügung, weil der Parkstreifen daneben mit Fahrzeugen komplett gefüllt war. Und in der Luft waren es gleich mehrere Leitungen, um die herum die Leiter geführt werden musste. Doch mit einem zur Fahrbahn entgegengesetzten Ausschwenken und einem mehrfachen Anpassen der in sich klappbaren Leiterkonstruktion konnte zumindest das Dach des Hauses erreicht werden, aus dessen oberstem Geschoss die Frau herausgebracht werden musste: Nur ein Fenster einer Gaube war breit genug für dieses Vorhaben.