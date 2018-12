Schramberg Räte wollen billigeren Umbau am Kirchplatz

Auch die CDU habe die Summe von 1,5 Millionen Euro gestört, schlug Jürgen Winter in die gleiche Kerbe. Sein Fraktionskollege Uli Bauknecht forderte hinsichtlich der Summe "eine klare Ansage an den Architekten".

Die 1,5 Millionen Euro seien lediglich "ein erster Aufschlag", konkretisierte Stadtplaner Andreas Krause die Zahlen. Dabei habe man versucht, in den einzelnen Gewerken nachzuvollziehen, was im Kindergartenbau komme. Dabei nannte er den Brandschutz, Fluchtwege, zusätzliche Außentreppen und einen Aufzug hinsichtlich Behindertenfreundlichkeit, der eventuell wegen des Denkmalschutzes einer Sonderregelung bedürfe. Auch die Außenanlage Schulhof sei mit drin, und rein das Anfahren des Gebäudes mit Glasfaser werde 150 000 Euro kosten. Er rechne eher mit 1,1 Millionen Euro, 1,5 Millionen seien die Obergrenze gewesen. Denken müsse man bei der Sanierung zudem an die Dämmung und an Fenster, da die vorhandenen Schwingfenster für den Kindergartenbereich nicht ideal seien. "Da werden wohl 1,5 Millionen nicht reichen, wenn man alles hört", warf Winter ein.

Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) riet dazu, abzuwarten, bis die Planung fertig sei – "dann schauen wir drauf", war seine Ansicht.