Schramberg OB-Kandidaten stellen sich Bürgern vor

Jeweils 20 Minuten Rederecht zur jeweiligen Vorstellung hatte die Stadt den Kandidaten Thomas Herzog, Dorothee Eisenlohr und Dirk Caroli geplant, wie Gemeindewahlausschussvorsitzender Jürgen Winter bei der Begrüßung sagte, – während der jeweilige Kandidat sprach, mussten die Mitbewerber aus Gerechtigkeitsgründen nach hinten in die "Katakomben" des Saals, um dessen Rede nicht mitverfolgen zu können und so keine Vorteile zu haben. Erst im Anschluss wurden alle drei Kandidaten auf dem Podium zur Fragerunde zugelassen.

"Selbstverständlich liegen viele Aufgaben vor uns, das ist nichts Neues. Was aber neu ist, sind die Dimensionen und Auswirkungen, welche diese Aufgaben oder Projekte haben werden. Davor ist mir aber nicht bange", sagte der amtierende Oberbürgermeister Thomas Herzog, der als erster sein Programm für die kommenden Jahre vorstellte und zeitlich eine Punktlandung hinlegte. "Wir haben in den vergangenen Jahren neben dem Schulcampus viele wichtige Vorhaben und Projekte für unsere Stadt nachjustiert", so Herzog weiter und er habe gezeigt, "dass wir, dass ich es sehr ernst nehme mit unserer Verantwortung, unsere schöne Heimatstadt, die Große Kreisstadt Schramberg, auch weiterhin mit vollem Elan und Einsatz voranzubringen." "Gemeinsam mit einem hoch motivierten und gut geführten Team der Verwaltung, gemeinsam mit dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten und natürlich mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich den eingeschlagenen Weg fortsetzen, gestalten und unsere Stadt weiterentwickeln.

"Das Allerwichtigste ist für mich Bürgernähe und eine serviceorientierte Stadtverwaltung", machte Dorothee Eisenlohr deutlich. Für sie gehören eine soziale und ökologische Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung untrennbar zusammen. Sie will so die Stadt zukunftsfähig machen, sie "in die Zukunft hinein entwickeln".