Schramberg Neuer Blick auf alte Gemäuer

Bereits 1888 beim Bau seiner "Villa im Tal", so beschreibt es Horst Poller in seinem Werk "Firma und Familie", habe es Arthur Junghans ins Auge gefasst, auch das Gelände oberhalb, das "Gut Berneck", eines Tages entsprechend zu bebauen. Einstweilen habe er oben am Hang als Unterbau für das künftige Gebäude nur eine Terrasse aus rotem Sandstein anlegen lassen, "Burgfried" genannt, in der eine Kegelbahn untergebracht war.

Neuhauser Tuffstein

1910 sei dann mit dem Bau der großen Villa begonnen worden – kein einfaches Unterfangen, vor allem auch was den Transport des Baumaterials, den Neuhauser Tuffstein, betroffen habe. Architekt des "Berneckhauses" war Oberbaurat Paul Schmohl (Schmohl/Staehlin, Stuttgart), der auch den Stuttgarter Hindenburgbau entworfen hat. Von ihm wurde auch die Inneneinrichtung als ein Gesamtkunstwerk gestaltet. Und so nahm nach Pollers Einschätzung das Gebäude "einen hervorragenden Platz unter den Villen ein, die damals in der Gründerzeit in Württemberg entstanden".

"Die schlossähnliche Villa, die Arthur Junghans unter großem – wohl eher zu großem – Aufwand errichtete, war nicht ein Zeichen schieren Protzentums, sondern wirklich eher ein Symbol emporstrebenden Unternehmertums", wie Poller schreibt. Es sei eine zeitgemäße Art der Selbstdarstellung, mit der der Erfolg des Fabrikanten und seines Unternehmens dokumentiert werden sollte und sei zu jener Zeit durchaus als positive Image-Werbung empfunden worden.

Die Dimension des Hauses mit seinen 86 Zimmern sei schon den Erben zur Beschwernis geworden. 1946 wurde das Berneckhaus der Stadt Schramberg mit der Auflage gestiftet, es für das städtische Krankenhaus zu nutzen. Mit der Fertigstellung des neuen Krankenhauses zogen die Dominikanerschwestern von Neusatzeck in das Gebäude.

Derzeit stellt die Firma Lehmann Uhren in der Burg ihre Produkte her, allerdings plant Markus Lehmann den Umzug in die eigenen Räume in Hardt. Dieser hängt vom dortigen Baufortschritt ab. Lehmann geht davon aus, dass seine Umsiedlung Ende 2018/Anfang 2019 stattfindet.