Schramberg "Mit brachialer Gewalt durch den Wald"

Zur Zeit werden die Stromleitungen für den Anschluss der drei Windkraftanlagen auf der Falkenhöhe an das Umspannwerk in der Schiltachstraße verlegt, um dort an das Stromnetz der Netze-BW GmbH (EnBW) angeschlossen zu werden. Den größten Teil der Trasse verlegt die RES Deutschland entlang bestehender Wege mittels Kabelpflug oder in offener Bauweise. Wo es technisch nicht anders möglich ist, werden die Kabel mittels Bohrung mit Spezialmaschinen verlegt. Das geschieht zur Zeit im Lauterbachtal auf der Höhe des Sammelweihers. Dort wird es unter der Landstraße L 108 durchgeführt.