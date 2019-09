Schramberg Metalacker: 26-Jähriger verletzt Polizisten

Schramberg-Tennenbronn - Aggressiv und gewalttätig hat sich ein 26-Jähriger in der Nacht auf Samstag auf dem Festgelände des Metalacker in Tennebronn verhalten. Trotz eines Platzverweises verließ der Beschuldigte das Festzelt zunächst nicht. Als eine Streife des Reviers erschien, folgte der junge Mann den Beamten zum Dienstfahrzeug. Unaufgefordert setzte sich der 26-Jährige ins Streifenfahrzeug. Einen Fotoapparat auf dem Sitz warf der Beschuldigte in den Fußraum und trat mit den Schuhen drauf.